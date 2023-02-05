Як живе місто-фортеця Бахмут: військові опублікували фото
Джерело:93-тя ОМБр Холодний Яр
Росіяни безрезультатно намагаються штурмувати Бахмут на Донеччині. Українські захисники продовжують обороняти місто, яке з землею рівняють вороги.
У 93 окремій механізованій бригаді Холодний Яр опублікували фоторепортаж з Бахмута.
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"Окупанти заявляли, що захоплять країну за 2 – 3 дні, але лише це місто намагаються захопити з літа. Нині за Бахмут точаться жорсткі бої. Побажаємо удачі нашим мужнім воїнам, які з великими зусиллями, ризикуючи життям, тримають позиції і завдають противнику великих втрат", – написали захисники.
Військові в Бахмуті / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Захисник на Донеччині / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
У Бахмуті немає вцілілих будівель / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Військові, які перебувають у місті-фортеці / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Побут захисників / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Український військовий у місті / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Українці, які обороняють Донецьку область / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Бахмут перетворюється на руїни / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Військова техніка / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Українці не відступають з Бахмута / Фото 93 ОМБр Холодний Яр
Ситуація у місті
За інформацією британської розвідки, російські окупанти прагнуть оточити Бахмут. Вони мають незначні успіхи навколо міста.
Розвідники зазначили, що українські захисники мають дві основні дороги до міста – M03 і H32. Ці шляхи перебувають під загрозою вогню. Також вагнерівцям вдалося захопити трасу, яка з'єднує Бахмут з Сіверськом. Через це Бахмут стає ізольованим.
Бої навколо Бахмута: останні новини
- Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів, що за добу Бахмут під атакою може бути до півтори сотні разів. Він вважає, що місто перетворюється на Маріуполь.
- За інформацією Міноборони, ворог за останній тиждень кидав всі сили, щоб оточити Бахмут.
- Росіяни вбили біля Бахмута волонтера з США Піта Ріда. Він допомагав цивільним.