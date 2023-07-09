Росіяни вже не зможуть вийти з Бахмута: Жданов розповів про успіхи ЗСУ на цьому напрямку

У районі Бахмута тривають активні бойові дії між Силами оборони України й російськими окупантами. Ворог опинився в оперативному оточенні, тож навряд чи зможе вийти з міста-фортеці.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він наголосив на важливості захоплення панівних висот біля Кліщіївки.

До вашої уваги Висоти зайняті: як успіхи біля Кліщіївки вплинуть на просування ЗСУ

"З цього моменту можна вважати, що російські війська в Бахмуті перебувають в оперативному оточенні. Ми беремо під вогневий контроль нашою артилерією основну трасу постачання ворожого гарнізону", – пояснив Жданов.

Яка ситуація в районі Бахмута: дивіться відео

Українські військові зайняли висоти не лише в районі Кліщіївки, але також біля Часового Яру та Берхівки.



Росіяни опинились в оперативному оточенні в Бахмуті / Скриншот з Google-карти

Росіяни намагаються атакувати

Ворог не залишає спроб атакувати Сили оборони на північно-західних околицях Бахмута – у районі населеного пункту Хромове. Але українські захисники тримають оборону і відбивають усі атаки. На цій ділянці лінія фронту незмінна протягом кількох тижнів.

На всіх інших оперативних напрямках українські війська контратакують противника й поступово просуваються вглиб окупованої території.

Ситуація біля Бахмута: останні новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському напрямку досі тривають запеклі бої – ворог міцно тримається за зайняті ним позиції. У самому місті російські загарбники опинились у пастці й не можуть вийти з нього.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку.

Аналітики ISW вважають, що українські війська досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута й продовжили наступальні дії щонайменше на трьох інших ділянках фронту.