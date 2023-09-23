Хтось має контролювати "золото Пригожина": навіщо Путін розширює Росгвардію

Після ліквідації Євгєнія Пригожина його бізнеси розтягуються по різним куткам всередині Росії. Зокрема, це стосується й ПВК "Вагнера".

Так, частину найманців віддали Віктору Золотову, який "керує" Росгвардією. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Тимур Олевський.

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"Після смерті Пригожина стало зрозуміло, що його бізнес розкладуть між деякими крупними гравцями, які "гідні", щоб його мати. Серед таких – Золотов. Тому у нього з'являється ПВК. Мабуть, називатимуться "золотий унітаз". Ця людина отримує можливість покерувати ПВК і отримати гроші", – пояснив Олевський.

Поділ бізнесу Пригожина

В російську держдуму внесли законопроєкт, який забороняє дискредитувати добровольців Росвардії, а їй самій мати власні добровольчі формування. У разі порушення – росіяни можуть загриміти за грати.

"Раніше забороняли дискредитувати мобілізованих в міноборони, потім заборонили у ПВК "Вагнера", тепер заборонять у Росгвардії. Як тільки ПВК "з'явиться" у пошті Росії, заборонять дискредитувати мобілізованих ПВК поштарів. Але вони довго добиратимуться на фронт і приїдуть, коли все закінчиться, бо це пошта Росії", – іронічно відзначив опозиційний журналіст.

Тимур Олевський про поділ майна Пригожина всередині Росії: дивитись відео

Розділять злочинне угрупування й безпосередньо в Африці – замість одного ПВК Пригожина там може з'явитися п'ять бенефіціарів. Зайнятися цим може горезвісний Суровікін.

Утім, не лише ПВК колишнього "кухаря Путіна" розібрали на шматки. В Росії вже встигли поділити і його так звану "фабрику тролів", відзначив Олевський.

Фабрика тролів міноборони побудована за лекалами фабрики тролів Пригожина – шматок бізнеса забрали. У російських політиків є фабрика тролів і в Золотова скоро з'явиться дуже смішна,

– припустив він.

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