У ДТЕК пояснили, який дефіцит електроенергії в пікові години та як його скорочуватимуть

Енергетики намагаються зменшити дефіцит в енергосистемі України. Для цього потрібен імпорт електроенергії.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує 24 Канал. Він зазначив, що під час пікових годин дефіцит електроенергії в Україні становить до 5ГВт, а вночі – до 3 ГВт.

До теми Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Як діють енергетики

За словами Сахарука, зменшити дефіцит можна з відновленням генерації та мереж, імпортом електроенергії. Крім цього, необхідне звільнення з окупації генерувальних підприємств. Їхня потужність становить приблизно 10 ГВт.

Імпорт дасть можливість заживити промислових споживачів. Він критично необхідний, щоб працювала промисловість, а люди отримували б більше електроенергії, – сказав виконавчий директор.

Він зазначив, що ДТЕК незабаром збільшуватимуть імпорт електроенергії до 600 МВт на годину. Сахарук розповів, що приблизно втричі треба збільшити потужність міждержавних перетинів для імпорту – до 2ГВт. Енергетики працюють над цим і вживають технічних заходів.

"Зараз ми не обираємо між дорогим і дешевим кіловатом, а між тим є він чи немає", – додав директор.



Як можна економити електроенергію / Інфографіка 24 Каналу

Ситуація з електроенергією в Україні: останні новини