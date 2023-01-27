У ДТЕК пояснили, який дефіцит електроенергії в пікові години та як його скорочуватимуть
Енергетики намагаються зменшити дефіцит в енергосистемі України. Для цього потрібен імпорт електроенергії.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує 24 Канал. Він зазначив, що під час пікових годин дефіцит електроенергії в Україні становить до 5ГВт, а вночі – до 3 ГВт.
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Як діють енергетики
За словами Сахарука, зменшити дефіцит можна з відновленням генерації та мереж, імпортом електроенергії. Крім цього, необхідне звільнення з окупації генерувальних підприємств. Їхня потужність становить приблизно 10 ГВт.
Імпорт дасть можливість заживити промислових споживачів. Він критично необхідний, щоб працювала промисловість, а люди отримували б більше електроенергії, – сказав виконавчий директор.
Він зазначив, що ДТЕК незабаром збільшуватимуть імпорт електроенергії до 600 МВт на годину. Сахарук розповів, що приблизно втричі треба збільшити потужність міждержавних перетинів для імпорту – до 2ГВт. Енергетики працюють над цим і вживають технічних заходів.
"Зараз ми не обираємо між дорогим і дешевим кіловатом, а між тим є він чи немає", – додав директор.
Як можна економити електроенергію / Інфографіка 24 Каналу
Ситуація з електроенергією в Україні: останні новини
- ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи. Наразі потужність дозволяє імпортувати приблизно 500 мільйонів кВт-годину електроенергії на місяць. Це дозволить забезпечити потреби 2 мільйонів домогосподарств.
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