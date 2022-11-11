Окупанти відступаючи грабують, збитий вертоліт і терор з депортацією: головне з Генштабу

Захисники продовжують успішний контрнаступ на Півдні. Окупанти не припиняють обстріли та мародерство, депортацію українців з Херсонщини.

Про це 11 листопада розповіли у Генштабі ЗСУ. Зазначили, що на Херсонському напрямку за 9 листопада звільнили 12 населених пунктів.

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Мовиться про Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Військові продовжують наступ, тому про нові звільнення територій буде відомо згодом.

Обстріли та атаки

Сили оборони відбили атаки росіян біля таких населених пунктів:

Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області;

Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Окупанти проводять повітряну розвідку й обстрілює захисників вздовж усієї лінії фронти. Крім цього, не припиняються обстріли цивільної критичної інфраструктури та людських домівок.

Окупанти 10 листопада завдали 1 ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, – повідомили у Генштабі.

Від атак постраждали території приблизно 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

Кордон із Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках немає суттєвих змін. Проте у Білорусі продовжують формувати угруповання військ.

Крім цього, є загроза ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних безпілотників.

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Ситуація на різних ділянках фронту

На Сіверському напрямку ворог бив з мінометів. Постраждали населені пункти Грем'яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині.

З мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог бив на Слобожанському напрямку по населених пунктах Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине, Вільхуватка.

Росіяни обстрілюють деокуповані території Харківщини на Куп'янському та Лиманському напрямках. Вони били з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське.

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На Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку, ворог бив з танків та артилерії. Від атак тут потерпали Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ.

На Авдіївському напрямку під обстрілами танків та артилерії різних потерпають Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка.

Щодо Новопавлівського та Запорізького напрямків, то росіяни вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Під вогонь потрапили райони населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір’я, Степове та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку загарбники з артилерії били по Новокиївці, Добрій Надії, Іллінці, Марганці, Нікополю та Мусіївці Дніпропетровської області.

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Мародерство та депортації

Ворог грабує населені пункти під час відступу. Окупанти знищують лінії електропередач, елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Також на Херсонщині примусово виселяють місцевих. У селищі Зеленівка окупанти заборонили будь-які переміщення по населеному пункту. Росіяни там зміцнюють системи оборонних рубежів.

"У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", – зазначили у Генштабі.

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Втрати ворога

Авіація Сил оборони вдарила по окупантах 10 разів. Вдалось влучити у 7 районів зосередження особового складу ворога, озброєння та військову техніку. Крім цього, пошкодили 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, – повідомили військові.

Також воїни ракетних військ і артилерії уразили:

2 пункти управління;

10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки;

3 склади боєприпасів;

5 засобів протиповітряної оборони;

2 інші важливі військові об'єкти.

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