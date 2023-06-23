"Шахеди" і крилаті ракети летіли на Україну, на фронті ворог намагався наступати, – Генштаб

Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах нашої держави безпілотниками та крилатими ракетами. Водночас противник зазнає невдач на полі бою та в безнадії безрезультатно намагається відновлювати втрачені позиції.

Вранці 23 червня командування української армії опублікувало зведення оперативної інформації з фронту. Зокрема, там йдеться про нічні удари та ситуація на полі бою, що зовсім плачевна для загарбників.

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Удари по Україні

Власне, застосовували вночі терористи крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу Shahed.

Разом з тим протягом минулої доби окупанти обстрілювали території нашої держави, застосувавши:

3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал";

3 крилаті ракети Х-22;

4 дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Українська ППО знищила 3 "Шахеди" під час цієї атаки й 13 крилатих ракет, що летіли у бік військового аеродрому на Хмельниччині.

Також варто сказати, що Росія завдала 49 авіаційних ударів і здійснила близько 50 обстрілів з РСЗВ по нашій державі.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою,

– констатували в Генштабі.

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Ситуація на передовій

Найгарячіше залишається на:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському напрямках.

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між ЗСУ та окупантами на цих ділянках фронту.

Загарбники намагались наступати в районі Мар'їнки та Побєди, що у Донецькій області, однак успіху не мали.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області,

– зазначили в командуванні ЗСУ.

Окрім того, слід сказати, що авіація сил оборони за минулу добу завдала:

7 ударів по районах зосередження особового складу Росії;

4 удари по зенітно-ракетних установках противника.

Збройні Сили також уразили:

пункт управління окупантів;

4 райони зосередження особового складу та військової техніки;

2 склади боєприпасів;

1 склад пально-мастильних матеріалів;

23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях;

2 засоби радіоелектронної боротьби;

2 вузли зв'язку.

Удари по Півдню посилюватимуться

Згадаємо наостанок, що аналітики з Інституту вивчення війни припустили, що Збройні Сили збільшуватимуть інтенсивність ударів по окупованому Півдню України.

Підтвердженням цьому є нещодавні вибухи на Чонгарському мосту, який з'єднує Херсонщину й Крим.

Власне, мають на меті наші захисники насамперед позбавити ворога логістичних шляхів. Очевидно, цьогоріч "курортний сезон" буде для окупантів дуже спекотним.