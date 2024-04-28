Останнє вікно можливостей: розвідка Естонія оцінила наступальні шанси росіян та оборону України
Джерело:ERR
За оцінками естонської розвідки, Росія намагається прискорити наступальну операцію в Україні. Однак шанси на обвал фронту зменшуються.
Полковник Антс Ківісельг, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії, висловив думку, що Росія використовує останній шанс перед прибуттям західної військової допомоги в Україну. Власне, про це він заявив на брифінгу.
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Український фронт тримається
Попри інтенсифікацію атак, успіхи російських військ залишаються локальними, а захисники України продовжують чинити опір, зменшуючи ймовірність обвалу фронту. На цьому наголосив Ківісельг.
Росія намагається використати останнє вікно можливостей, поки західна військова допомога повністю не прибула в Україну і не була розгорнута в операціях,
– сказав він.
Ківісельг також прокоментував російські обстріли мирного населення, метою яких є створення "нічийної зони". За його словами, завдяки ефективній протиповітряній обороні Україна змогла знизити інтенсивність російських бомбардувань.
Представник естонської розвідки, крім того, акцентував: ворог зосереджує тиск на місто Часів Яр на захід від Бахмута, а також на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька. Водночас окупанти атакують населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.
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Більше про ситуацію на полі бою
- В Інституті вивчення війни також вважають, що російські війська можуть досягти тактичних успіхів на фронті в найближчі тижні, поки Україна чекає на американську військову допомогу.
- Президент України Володимир Зеленський в грудні 2023 року заявляв, що українські солдати зможуть утримувати оборону до квітня 2024 року без додаткової допомоги з боку США.
- Надходження дозволять Силам оборони зміцнити свої позиції та протистояти російським наступальним діям. Росія планує масштабну операцію наприкінці травня або в червні.
- Аналітики припускають, що армія окупантів досягне тактичних проривів, але не переможе Україну. ЗСУ, які будуть добре забезпечені, зможуть запобігти значному просуванню загарбників.