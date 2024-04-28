Останнє вікно можливостей: розвідка Естонія оцінила наступальні шанси росіян та оборону України

За оцінками естонської розвідки, Росія намагається прискорити наступальну операцію в Україні. Однак шанси на обвал фронту зменшуються.

Полковник Антс Ківісельг, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії, висловив думку, що Росія використовує останній шанс перед прибуттям західної військової допомоги в Україну. Власне, про це він заявив на брифінгу.

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Український фронт тримається

Попри інтенсифікацію атак, успіхи російських військ залишаються локальними, а захисники України продовжують чинити опір, зменшуючи ймовірність обвалу фронту. На цьому наголосив Ківісельг.

Росія намагається використати останнє вікно можливостей, поки західна військова допомога повністю не прибула в Україну і не була розгорнута в операціях,

– сказав він.

Ківісельг також прокоментував російські обстріли мирного населення, метою яких є створення "нічийної зони". За його словами, завдяки ефективній протиповітряній обороні Україна змогла знизити інтенсивність російських бомбардувань.

Як констатував полковник, Сили оборони нашої держави продовжують вести активні дії, систематично завдаючи ударів по військових та нафтових об'єктах ворога. Зокрема, він відзначив атаки на військові цілі в Криму та на території Росії.

Представник естонської розвідки, крім того, акцентував: ворог зосереджує тиск на місто Часів Яр на захід від Бахмута, а також на Мар'їнському напрямку на захід від Донецька. Водночас окупанти атакують населені пункти на залізниці, що з'єднує Авдіївку з Покровськом.

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