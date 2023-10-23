Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе: хронологія 607 дня війни
Російські окупанти продовжують безрезультатні спроби наступів на східних ділянках фронту та обстрілюють українські міста. Водночас ЗСУ здійснюють контрнаступ.
Понеділок, 23 жовтня, – це уже шістсот сьома доба героїчного протистояння української армії російським військам. Хронологію подій війни цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Станом на цей час відомо, що кількість поранених внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" на Харківщині становить 17 осіб. Половина постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості, інша половина – у важкому стані. Росія випустила "Шахеди" по нашій державі. Місцеві чули вибухи в Одеській області. Окрім того, ППО працювала в Кіровоградській області.
Атака дронів
Станом на цей час відомо, що кількість поранених внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" на Харківщині становить 17 осіб. Половина постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості, інша половина – у важкому стані.
Росія випустила "Шахеди" по нашій державі. Місцеві чули вибухи в Одеській області. Окрім того, ППО працювала в Кіровоградській області.