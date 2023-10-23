Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе: хронологія 607 дня війни

Російські окупанти продовжують безрезультатні спроби наступів на східних ділянках фронту та обстрілюють українські міста. Водночас ЗСУ здійснюють контрнаступ.

Понеділок, 23 жовтня, – це уже шістсот сьома доба героїчного протистояння української армії російським військам. Хронологію подій війни цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Нічна атака на Україну, вибухи поблизу Севастополя: хронологія 606 дня війни