Достатньо зброї тоді, коли немає ворогів: військовий описав кількість і якість вогню ЗСУ

Для ЗСУ критично важлива вогнева перевага як у БпЛА, так і в артилерії. Тоді Сили оборони зможуть звільняти території, знищувати наступальний потенціал, підрозділи окупантів.

Начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко пояснив 24 Каналу, що також дуже важлива якість цієї вогневої переваги, бо західні зразки точніші, швидші та якісніші.

Читайте також Росія окупувала село на Покровському напрямку: карта бойових дій 2 серпня

"Достатньо зброї – це тоді, коли немає ворогів, зброя застосована, усі противники винищені. Поки є цілі, то відпрацьовуються по них. Критично важливою є вогнева перевага, її якість", – пояснив він.

Крім того, необхідно, щоб кількість теж відповідала тим потребам, які є в українських захисників.

Озброєння потрібно ще більше

Володимир Назаренко зазначив, що поки загарбники є, боєприпасів буде недостатньо, тому що їх постійно потрібно застосовувати. Чим більше буде добровольців, озброєння, снарядів, тим швидше ЗСУ будуть ліквідовувати ворога.

Генштаб щодня повідомляє про величезні втрати ворога. Зокрема, про знищених або поранених окупантів, які вже не повернуться у військо. Це наслідок роботи усіх підрозділів Сил оборони з наявним озброєнням, забезпеченням. Але росіяни постійно поповнюють свої резерви.

Тому треба ще більше озброєння, аби щодня ворог втрачав не по тисячі окупантів, а по дві-три і більше. Тому важливе новітнє озброєння у великих кількостях, яке дозволить зменшувати втрати Сил оборони. Для нас життя кожного українського Героя – це найвища цінність,

– наголосив військовий.

У цих умовах озброєння має бути настільки технологічним, якісним, високоточним і скоординованим, щоб ворог навіть не міг наближатися до позицій Сил оборони.