Дуже складно тримати, – Світан пояснив, що відбувається на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Є інформація, що російські окупанти могли фактично підійти до Карлівки, до Карлівського водосховища. Цю ділянку дуже складно тримати.

Насамперед це низина. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Росіяни зараз практично підійшли до Карлівки. Тобто до Карлівського водосховища. Там дуже складно утримувати цю ділянку. Тому що це насамперед низина", – сказав він.

Стратегічне завдання росіян

Роман Світан зазначив, що мовиться про гряду за Карлівкою, за Карлівським водосховищем. Він припустив, що українське командування може прийняти рішення відходити на другу лінію оборони.

Основну другу, яка ще з 2015 року планувалась як друга, якщо нам доведеться відходити до Донецька. Це приблизно 30 – 35 кілометрів від Донецька. У росіян було мінімальне стратегічне завдання намагатися від Донецька відсунути лінію фронту. От вона їм практично вдалась,

– вважає він.

Усе буде залежати від рішення українського командування, наявності сил, засобів та достатньої кількості дальніх засобів ураження. Можливо, навіть авіації.

"Думаю, що найближчим часом буде прийняте це рішення – відійти за Карлівське водосховище та водними перепонами прикритись від росіян. А далі там є гряда, підняття кілька десятків метрів. Тобто підвищення. Намагатись на висотах їх зупинити", – додав військовий експерт.

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