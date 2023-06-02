Ракетна та дронова атака Києва: хронологія 464 дня війни

В Україні триває 464 день повномасштабного російського вторгнення. Збройні Сил борються за наші території та потужно дають відсіч окупантам.

Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на полі бою, у тилу та міжнародній арені, головні події 2 червня – розповідає 24 Канал.

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Окупанти на Херсонщині визначили 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта Росії з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта. Українцям, які відмовляться від нього, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.Нашими захисниками було знищено 2 ворожих ударних БпЛА типу "Ланцет" та 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що вночі Росія запустила по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Наразі вся інформація уточнюється.За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.У КМВА розповіли, що була комбінована атака - дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.Уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба поїхала на місце. Також у Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.Мер Віталій Кличко повідомив, що викликів рятувальних служб та медиків під час повітряної тривоги в Києві не було.У Києві чули вибухи. Працювала ППО.Україною знову поширилася повітряна тривога. Виникла загроза нової ракетної атаки з боку Росії.