Мобілізаційні списки окупантів у Криму і втрати ворога на Херсонщині: головне від Генштабу

В Україні все ще існує небезпека продовження авіаційних та ракетних ударів. Ворог і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Наразі окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Однак українські захисники потужно дають відсіч ворогу.

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Росія продовжує бити по Україні

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. 26 авіаударів зафіксовано по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 дронів-камікадзе, але наші сили ППО їх збили.

Також загарбники здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

Скільки атак ворога відбили українські військові

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

Що відбувається на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний Міст, Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Ходине, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині, а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубинка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Площанка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Ягідне, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Дружба, Залізне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Веселе, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Времівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Степногірськ на Запоріжжі та Нікополь і Приміське Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки, Наддніпрянського, Антонівки та Херсона.

У Криму готуються до мобілізації

У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території Криму вже сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

Яких втрат зазнають окупанти

29 грудня в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ЗСУ ліквідували близько 200 загарбників.

Поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Також наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім цього, збито ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.

ЗСУ потужно нищать ворога