Терор населення, відвага ЗСУ та пекло на Сході: карта бойових дій на 11 квітня
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Уже 420 днів українські захисники боронять нашу державу від окупанта. Найгарячіша ділянка фронту – Схід України. Як повідомляють у командуванні української армії, ворог не відмовляється від загарбницьких планів.
Станом на ранок 11 квітня "друга армія світу" продовжує здійснювати безрезультатні наступальні операції. Разом з тим зазнає шалених втрат у техніці та особовому складі. Зокрема, найпекельнішими є зараз такі напрямки: Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський.
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Обстріли та атаки не припиняються
Як констатували у Генштабі, минулої доби нашими воїнам вдалось відбити 52 атаки противника на Сході. Власне, на тих напрямках, які ми уже зазначали як найгарячіші. Окрім того, на інших ділянках фронту ситуація наступна:
- на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін; однак російські підрозділи перебувають на території Білорусі та у прикордонних районах Росії (Курська, Бєлгородська області); також населені пункти на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині регулярно піддаються обстрілам.
- водночас загарбники продовжують обстрілювати міста та села на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
Ситуація на фронті станом на 11 квітня: дивіться карту від Deep State
Зауважимо, що російські окупанти посилюють тиск на громадян України, що перебувають на тимчасово захоплених територіях.
Нещодавно у Сніжному Донецької області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти,
– йдеться в повідомленні.
А також в Енергодарі на Запоріжжі, місцеві повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ворог часом навіть вдирається в помешкання людей, обшукує його та пильно шукає громадян, які підтримують ЗСУ.
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Успіхи української армії
Додамо, що Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження путінських вояків, а також удару по ЗРК. Окрім того, було ліквідовано ворожий гелікоптер Мі-24 та 9 БпЛА різних типів.