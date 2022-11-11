Збройні Сили України заходять у Херсон, – Молчанов припустив, як можуть помститися окупанти

Мешканці Херсона зустрічають Збройні Сили України після місяців життя в окупації. Українські військові заходять до міста з кількох напрямків.

Правий берег – вільний

Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, після того, як вчора, 10 листопада, ЗСУ зайшли в Чорнобаївку, вони почали займати територію, яку "очистили від себе" частини російської армії.

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Молчанов наголосив, що правий берег Херсонщини дійсно звільнений повністю, навіть там, куди ще не підійшли українські підрозділи. Він додав, що росіяни справді знищили шляхи відходу – і не лише Антонівський міст, а й міст над греблею, як власне і прогнозувалося.

Які "подарунки" могли залишити окупанти

Важливо розуміти – залишається небезпека того, що може бути підірваним і те, що вціліло, адже росіяни – майстри закладання зарядів з таймерами та радіомаячками. Тому місцевому населенню слід бути дуже обережними, особливо поблизу адміністративних будівель та важливих інфраструктурних об'єктів – електропідстанцій, насосних станцій, газорегулювальних пунктів тощо. До них краще не наближатися, поки українські спеціалісти не оглянуть будівлі та території на наявність закладеної вибухівки. Це, на думку Молчанова, зараз найбільша небезпека для Херсона та населених пунктів правого берега.

Крім того, окупанти вже можуть готуватися до очікуваного від них артилерійського терору правобережжя, оскільки є інформація про перевантаження 70 вантажівок з боєприпасами з Генічеська, що відбулося цієї ночі. Росіяни хочуть помститися тим херсонцям, які зараз радісно зустрічають ЗСУ, а тому слід бути готовими до ймовірних атак.

Як підкреслив Молчанов, вони мають потужну мотивацію до цієї помсти, адже зараз російські соцмережі переповнені просто звірячою злобою. Мовляв, як це так, ці ж люди тільки що голосували на нашому "референдумі" за входження до складу Росії, прєдатєлі, пєрєобулісь в воздухє.

Росіяни справді серйозно ставляться до фарсового псевдореферендуму, на якому голосували щонайбільше кілька тисяч херсонців, які, між тим, виїхали в російську "евакуацію". Тож зараз вони картинно обурюються і закликають своє злочинне військо усіма можливими способами покарати херсонців за теплу зустріч Збройних Сил України та нібито зраду своєї "нової батьківщини" Росії.

Будьте обережні, у росіян немає жодних сентиментів до нібито своїх громадян, до нібито свого міста Херсона. Вони нищитимуть його із садистським задоволенням,

– наголосив активіст.

Володимир Молчанов про те, що відбувається у Херсоні: дивіться відео

Над Херсонською ОДА – український прапор

Херсонці дуже чекали на Збройні Сили України. Ще до того, як з'явилася інформація про те, що військові заходять до міста, місцеві мешканці вийшли на вулиці з українськими прапорами в очікуванні своїх визволителів. Крім того, український стяг знову замайорів над будівлею Херсонської ОДА.

Тим часом у селах біля Херсона люди зривають та палять пропагандистські білборди та російську символіку, а замість неї вивішують українські символи.