Сидять на валізах й чекають моменту поїхати: чого бояться колаборанти в окупованому Маріуполі
Колаборанти мріють заробити якомога більше грошей і поїхати до Росії. Вже на території ворога вони купують собі посади.
Про це для 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.
До теми В окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух: місто та прилеглі селища – без світла
"Багато хто з колаборантів сидить на валізах і чекає моменту виїжджати. Наприклад, головний лікар одного з медзакладів шукає собі якусь районну лікарню в Росії", – зазначив Забавін.
Зверніть увагу – Дмитро Забавін про колаборантів: дивіться відео
Вигнали мера-колаборанта
За словами депутата, у Маріуполі вже почали виганяти колаборантів з посад в окупаційній владі. Зокрема, днями зняли алкозалежного псевдомера Іващенка. Це депутат від ОПЗЖ, який зрадив Україну й став нібито мером Маріуполя. Забавін зазначив, що в Іващенка сумнівні інтелектуальні здібності.
Він свою роль виконав і тепер просто кудись зникне. Росіяни захищатимуть всіх колаборантів й поставлять своїх на всі ключові посади, які є в Маріуполі. Я ще навесні казав, що термін придатності колаборантів дуже обмежений. Це показала й ситуація на Херсонщині. Те саме буде і в Маріуполі, – розповів Забавін.
Що відбувається в окупованому Маріуполі: останні новини
- Росіяни обстрілювали й знищували будинки у Маріуполі, а тепер їх зносять. Під завалами досі рештки вбитих. Окупанти вивозять руїни разом з тілами маріупольців.
- До Маріуполя починають переїжджати цивільні росіяни. Вони заселяються у вцілілі домівки українців.
- Казарма ворога у Маріуполі вибухнула 24 січня. Там перебували приблизно 200 російських загарбників.