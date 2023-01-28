Сидять на валізах й чекають моменту поїхати: чого бояться колаборанти в окупованому Маріуполі

Колаборанти мріють заробити якомога більше грошей і поїхати до Росії. Вже на території ворога вони купують собі посади.

Про це для 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

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"Багато хто з колаборантів сидить на валізах і чекає моменту виїжджати. Наприклад, головний лікар одного з медзакладів шукає собі якусь районну лікарню в Росії", – зазначив Забавін.

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Вигнали мера-колаборанта

За словами депутата, у Маріуполі вже почали виганяти колаборантів з посад в окупаційній владі. Зокрема, днями зняли алкозалежного псевдомера Іващенка. Це депутат від ОПЗЖ, який зрадив Україну й став нібито мером Маріуполя. Забавін зазначив, що в Іващенка сумнівні інтелектуальні здібності.

Він свою роль виконав і тепер просто кудись зникне. Росіяни захищатимуть всіх колаборантів й поставлять своїх на всі ключові посади, які є в Маріуполі. Я ще навесні казав, що термін придатності колаборантів дуже обмежений. Це показала й ситуація на Херсонщині. Те саме буде і в Маріуполі, – розповів Забавін.

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