У Кремлі довкола Путіна шалений тиск, – ексглава британської розвідки

Хоч ситуацію в Кремлі не можна охарактеризувати як слабку, ситуація там справді нестійка. Російський диктатор Владімір Путін своїми діями зробив Росію ізольованою від світу.

Мовиться про економічне та військове становище. Про це 24 Каналу розповів колишній очільник британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав, зауваживши, що ситуація для Путіна з часом не стане кращою.

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У Кремлі довкола Путіна шалений тиск

Колишній очільник британської розвідки Мі-6 розповів, що зазирнути за лаштунки Кремля та подивитись, якою там ситуація є насправді дуже важко. Назвати ситуацію слабкою, на його думку, не можна.

Однак він наголосив, що керівництво Кремля є досить нестійке.

У Кремлі довкола Путіна є шалений тиск та напруга, адже він поставив Росію у неймовірно складне становище,

– наголосив Дірлав.

За його словами, складне становище – це те, що стосується російської економіки. військової справи та міжнародних відносин. Країна-агресорка зараз дуже ізольована та залежна від відносин з Китаєм.

Цікаво! Публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов вважає, що в очільника Кремля немає когорти дуже близьких людей, тих, хто його щиро любив би та захищав. Він вже перейшов у ту фазу, коли його всі ненавидять, в тому числі й ті, хто перебуває поряд з ним. Це може зробити його вразливим до ймовірних розправ.

"Забігаючи наперед, мені здається, що ситуація для Путіна не покращиться. Ми можемо уявити труднощі, які там (в Кремлі – 24 Канал) є", – додав колишній очільник британської розвідки Мі-6.