Можемо говорити про результативну контрбатарейну боротьбу на лівому березі, – Гуменюк

Українські військові продовжують обстрілювати російських окупантів на лівому березі Херсонщини. Вогневе ураження противника дасть змогу підготуватися до подальших дій.

Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше вона заявила, що катастрофа на Каховській ГЕС не вплинула на наступ ЗСУ.

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"Ми можемо говорити тепер про результативну контрбатарейну боротьбу. Про інші наші плани і їхню реалізацію поки що мають знати тільки ті, хто до них безпосередньо залучений", – наголосила Гуменюк.

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Важливість інформаційної тиші

Контрбатарейна боротьба – це комплекс організаційних, розвідувальних та вогневих заходів зі знищення або придушення вогневих підрозділів і пунктів управління противника.

Умови військової операції зі звільнення окупованої Херсонщини вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових. Зайняти річку Дніпро дуже складно.

"Особливість нашої лінії фронту вимагає інформаційної тиші під час проведення певних операцій і бойових дій", – закликала Гуменюк.

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