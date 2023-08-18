Зносять будинки заради грошей: Андрющенко розповів, яке житло зводять росіяни в Маріуполі

Російські окупанти продовжують зносити будівлі в Маріуполі, щоб на їхньому місці побудувати нові. Однак мова не про допомогу людям, а про заробляння грошей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що фінансові оборудки росіян на будівництві сягають мільйонів доларів.

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"Там надприбуток. Але я сподіваюсь, вони його не отримають, тому що ми раніше деокупуємо Маріуполь", – зазначив Андрющенко.

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Для цього будівництва зносять навіть ті будинки, які отримали лише незначні пошкодження. Однак окупантів це не обходить.

Яка якість нових будинків

Будинки цілком заливають бетоном. Якщо вони вистоять кілька років – це буде неабияке досягнення.

Це чистий економваріант, хоча росіяни його подають як елітне житло,

– наголосив Андрющенко.

Фінансування відбувається коштом спеціальних іпотечних кредитів – це практично пограбування російського бюджету.

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