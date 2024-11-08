Розпад коаліції в Німеччині та відставка Шольца: хто його замінить і чого чекати Україні

.

Поки весь світ стежить за тим, що відбувається у США після приголомшливих для Європи результатів виборів, ще один союзник України – Німеччина повільно занурюється в складну політичну кризу.

Внутрішня політична боротьба призвела до того, що найбільша економіка Європи зараз фактично залишилася без єдиного керівництва. І це саме в той момент, коли європейські лідери з тривогою спостерігають на повернення в Білий дім Дональда Трампа.

У Німеччині зіпсувався головний світлофор країни – саме так журналісти за основними кольорами партій називають урядову коаліцію в складі соціал-демократів (СДПН), "вільних демократів" і зелених ("Союз 90/Зелені").

Що буде далі та чому це все ж можуть бути добрі новини для України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Через політичну кризу у Німеччини стався відтік капіталу

Що відбувається в Німеччині та чому сталася політична криза

6 листопада федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зі скандалом вказав не двері міністру фінансів Крістіана Лінднера. Та останній є не просто собі урядовцем, але й лідером Вільної демократичної партії – частини керівної коаліції, яка відтепер офіційно розпалася. Адже герр Лінднер пішов не лише сам, але й відкликав інших урядовців зі своєї політсили – міністра юстиції Марко Бушманна та головну освітянку Беттіну Старк-Ватцінгер.



Крістіан Лінднер (зліва) та Олаф Шольц / Фото Michele Tantussi / Getty Images

Ще один "вільний демократ" в уряді Шольца, міністр транспорту Фолькер Віссінґ, залишиться в уряді до виборів, але вийде з партії.

Водночас, як наголосив Крістіан Лінднер, Вільна демократична партія ніколи не вагалася надавати військову допомогу Україні. За його словами, Шольц висунув вимогу надати Україні три мільярди євро. Лідер ВДП вказав на "складну фінансову ситуацію" та запропонував натомість надати Україні крилаті ракети Taurus.

Однак, за даними видання Berliner Zeitung, Шольц був категорично проти. Тож, як пише газета, канцлер натомість повідомив Лінднеру про його звільнення з посади міністра фінансів Німеччини. Зазначається, що подібну позицію, як у ВДП, відстоює ХДС.



Ба більше, нещодавно лідер Християнсько-демократичного союзу закликав дати Росії 24-годинний ультиматум. Зокрема, щодо ударів по цивільному населенню та житлових будинках. Згідно з його пропозицією, якщо не припиняться атаки на цивільну інфраструктуру, то Німеччина має надати Україні крилаті ракети Taurus, які дозволять завдати ударів по території Росії.

Він занадто часто не виправдовував моєї довіри,

– заявив канцлер, звинувативши Лінднера в тому, що той ставить короткострокове виживання своєї партії вище за добробут країни.

Звільнення Лінднера – точніше примус до звільнення, бо офіційно міністрів звільняє президент – канцлер Шольц презентував як шоу, вочевидь розраховуючи на політичні дивіденди під тепер невідворотні дострокові вибори. Очікується, що вони пройдуть вже в березні 2025 року. Проте вибори можуть відбутися і раніше, в тому ж січні 2025 року. Принаймні цього б дуже хотіли опоненти Шольца.

Зверніть увагу! Базова дата виборів до Бундестагу – 28 вересня 2025 року. 15 січня має відбутися голосування за довіру уряду Шольца – він навмисно відтягнув час, щоб мати два місяці на вирішення бюджетної кризи.

Розпад коаліції в Німеччині – "не кінець світу"

Проте доволі сумнівно, що криза, яка назрівала роками, вирішиться так швидко, та ще й у період, який у Німеччині традиційно вважається канікулярним. Найімовірніше? дива не станеться і голосування 15 січня 2025 року запустить процес дострокових виборів.

Або навіть раніше, адже нині лідери опозиційних партій ведуть активні консультації з президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром та переконують його не затягувати. Той, схоже, не проти.

Важливо! Фінальним каменем спотикання стало питання збільшення додаткового фінансування бюджету. Шольц вимагав обійти конституційні боргові обмеження, оголосивши надзвичайний стан, та інвестувати додаткові 15 мільярдів євро на оборонні потреби Німеччини.



З них три мільярди євро мали піти на військову допомогу Україні.

Лінднер відмовився й отримав від стриманого Шольца звинувачення в "незрозумілому егоїзмі" та був відпущений у вільне плавання. Тож у "коаліції світлофора" залишилися лише зелені та червоні. Нині Шольц ще намагається врятувати ситуацію переговорами з правоцентристами з ХДС, проте вже очевидно, що це не зупинить ідею, час якої настав.

І хоча віцеканцлер, лідер зелених та міністр економіки Роберт Габек, коментуючи розпад урядової коаліції, назвав її "трагедією, якої можна було б уникнути", президент країни та автор іменної "Формули Штайнмаєра" навпаки каже, що кінець урядової коаліції в Німеччині – "не кінець світу", натякаючи, що оновлення влади піде на користь країні. Сперечатись з ним важко.

Кінець коаліції — це не кінець світу. Це політична криза, яку ми повинні залишити й залишимо позаду. Основний Закон дає чіткі вказівки щодо подальшої процедури. Наша демократія сильна… Федеральний канцлер і решта міністрів залишаться на своїх посадах, як це передбачено Конституцією. Канцлер заявив, що він оголосить голосування за вотум довіри Бундестагу. У такий спосіб парламент може прокласти шлях до нових виборів. Федеральний президент повинен прийняти рішення про розпуск парламенту, якщо Бундестаг висловить недовіру канцлеру. Я готовий прийняти це рішення,

– президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр демонструє рішучість, якої вочевидь бракує канцлеру.



Олаф Шольц та Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото Clemens Bilan / EPA

Чому Шольц має піти у відставку

Питання дострокових виборів і зміни влади у Німеччині дійсно назріло та навіть перезріло. Олаф Шольц всіма своїми діями показав, що не відповідає духу часу.

Смиренний і геть не харизматичний бюрократ був би ідеальним канцлером у "спокійні часи", але зараз, коли Німеччина переживає серйозну економічну та геополітичну кризу і потребує сильних, рішучих і сміливих рішень, персонаж із серії "ні риба, ні м'ясо" просто фізично опинився не в той час, не в тому місці.

Шольц намагався все робити правильно та "за методичкою", але все одно "втратив усі полімери". Доказом цього стали послідовні провали очолюваних Шольцом соціал-демократів на земельних виборах у 2024 році, де тріумфували ультраправі та ультраліві сили.

Дійшло до того, що на вересневих виборах у Бранденбурзі місцеві соціал-демократи обережно попросили Шольца "не світити" обличчям. У підсумку СДПН у Бранденбурзі все ж перемогла, але отримала лише на 1,5% голосів більше, ніж праві радикали з "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

Шольц давно втратив лідерство. Навіть у власній партії нині куди популярнішим за нього є міністр оборони Борис Пісторіус та інші соцдемократи. А канцлер і далі продовжує закопувати сам себе.

Виник парадокс – Німеччина найбільше в Європі та друга після США витрачає на допомогу України й заслуга Шольца в цьому велика, проте він сам все перекреслив боягузливими заявами щодо збройної підтримки.

До теми Ненадання Taurus – це особиста, принципова позиція Шольца

У підсумку всі запам'ятають канцлера Шольца не через десятки мільярдів євро допомоги Україні та фактичне фінансування нашого спротиву, а каски замість танків, блокування вступу України до НАТО, дивний та абсолютно нежиттєздатний "мирний план" і панічну відмову від надання "Таурусів", яку нічим іншим, ніж наявністю у росіян компромату, важко пояснити. У цьому весь Шольц. І тепер, дуже схоже, він таки піде.

Перемога Дональда Трампа, імовірно, означатиме скорочення фінансування України Вашингтоном. А оскільки за обсягами фінансової підтримки Києва Німеччина йде відразу за США, тягар збільшення допомоги з високою ймовірністю ляже саме на Берлін.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок, яка представляє в уряді партію "зелених" і яка лиш нещодавно повернулася з поїздки в Україну, заявила, що розпад коаліції – "не найкращий день для Німеччини та не найкращий день для Європи".



Анналена Бербок і Олаф Шольц / Фото tagesschau.de

Хто може замінити Шольца та яка користь для України

А хто ж замість Шольца? Результати земельних виборів дуже всіх налякали, проте дуже сумнівно, що на федеральному рівні ультраправа "Альтернатива для Німеччини" та лівацький "Союз Сари Вагенкнехт" зможуть повторити свої успіхи.

Зараз у Берліні дедалі частіше думають про можливі наслідки для країни президентства Дональда Трампа. Він може завдати шкоди німецькій економіці, ввівши мита на ввезення європейських товарів, і підірвати національну безпеку, згорнувши підтримку України.

Нині соціологія називає фаворитом потенційних дострокових виборів правоцентристів з ХДС/ХСС. І це дуже добрі новини для України.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц є послідовним прихильником України та відкрито виступає за збільшення допомоги Україні та зняття більшості обмежень на використання німецької зброї, зокрема, "Таурусів". Наразі він є найбільш популярним політиком в Німеччині й дуже хоче зафіксувати цей факт у голосах виборців. Для цього йому потрібні позачергові вибори – і чим раніше, тим краще.



Фрідріх Мерц / Фото EPA-EFE/REX/Shutterstock

У такий спосіб "християнські демократи" можуть забрати голосів "соціал-демократів", які зараз борсаються на електоральному дні, а також не дадуть наростити підтримку правим і лівим популістам, що цілком реально на тлі закриття великих заводів і тривалої економічної кризи.

Також герр Мерц, вочевидь, розраховує, що образа "вільних демократів" на СДПН досить сильна, а значить, відкриє шлях для коаліційних переговорів. Також до них можуть приєднатися зелені, яким байдуже на різницю між лівим і правим центром.



Крім того, потенційно не виключений навіть союз з соціал-демократами, але за умови відсторонення Шольца та оновлення партії. До цього, власне, все йде.

У такому разі демократичні сили можуть вдатися до стратегії "Зробимо їх разом", яка принесла успіх Макрону у Франції. Тобто створення широкого народного фронту проти радикалів з АдН і ССВ. Як бачимо, варіантів багато і всі вони потенційно приязні до України, бо виникла ситуація, коли всі нормальні політсили хочуть допомогти, а цього не бажає лише Шольц. Тому він зайвий і має нарешті піти.