Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки

У ЗСУ розповіли детально, що відбувається після вручення повістки. А саме після того, як людина приходить до ТЦК та СП.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, як проходять етапи мобілізації військовозобов'язаного.

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Що відбувається після вручення повістки

Перший етап – це отримання повістки. Після того як людина навідалася до ТЦК та СП, вона проходить там медичний огляд і надає всі свої документи.

Якщо у громадянина є право на отримання відстрочки – це право надається. Якщо права на відстрочку немає і фах людини є зараз затребуваним, вона отримує другу повістку, яка вже є мобілізаційним розпорядженням.

Після отримання мобілізаційного розпорядження військовозобов'язаний громадянин з'являється за вказаними місцем та датою з необхідним переліком документів та речей.

Після цього людину скеровують в навчальний центр.

Скільки проходить навчання

Фітьо пояснив, що у навчальному центрі мобілізований громадянин або рекрут проходять навчання мінімум місяць. Він зазначив, що це базова військова підготовка – професія стрільця.

Якщо ця професія залишається, мобілізована особа ще проходить бойове злагодження і тільки після цього відправляється до своєї військової частини. Тобто шлях мобілізованого достатньо великий і він не відразу відправляється на фронт.

До слова, раніше Фітьо розповів, що якщо військовозобов'язаний громадянин чоловічої статі змінив місце проживання, однак не став на облік до нового територіального центру комплектування за місцем проживання, він теж вважається ухилянтом.