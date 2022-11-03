ЗСУ знищили 6 цистерн із паливом ворога, росіяни тримають у морі 7 кораблів: ситуація на Півдні

На південнобузькому напрямку ситуація напружена, але не зазнала суттєвих змін. Окупанти обороняються та утримують загарбані території.

Про це 3 листопада розповіли в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що ворог для розвідки використовує безпілотники.

До теми Копійки на карту і відсутність навіть води: окупант бідкається другу на жахливі умови

Зокрема, за попередню добу росіяни на лінії зіткнення застосували 30 дронів. Вони намагалися дізнатися про розташування позицій захисників, щоб скорегувати вогонь артилерії.

Як діяли загарбники

Росіяни впродовж 2 листопада атакували позиції українських військових з авіації, ударних дронів, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та танків. Крім цього, від чотирьох ударів авіації потерпали населені пункти вздовж лінії фронту.

Протягом дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню "Град" по нещодавно звільненій Трифонівці. Без людських втрат,

– розповіли військові.

Вороги продовжують використовувати іранські дрони. Вони атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Через це частина людей опинилася без водопостачання та світла. Наразі немає інформації про постраждалих.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали приблизно 150 вогневих завдань. Захисникам також вдалось завдати авіаудар по скупченню живої сили та техніки ворога.

Відомо про такі втрати російських вбивць:

8 військових;

2 танки;

реактивна система залпового вогню "Град";

інженерна машина розгородження ІМР-1;

9 одиниць бронетехніки;

4 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах;

6 залізничних цистерн з пально-мастильними речовинами.

Українські захисники пошкодили 1 танк ворога, 5 одиниць бронетехніки, реактивну систему залпового вогню "Град" та буксировану гаубицю Д-20. Наразі уточнюють решту втрат окупантів.

Небезпека на морі

Росіяни продовжують тримати у бойовій готовності корабельне угруповання у Чорному морі. Воно нараховує 7 суден. Серед них є 1 надводний ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту. Через це в ОК "Південь" закликали не ігнорувати сповіщення про ракетну небезпеку.

Зауважте Трішки спізнився: Путін тільки тепер згадав про аптечки для військових

Україна дотримується гуманітарного права

Військові звернулися до представників окупантів та тих, хто перебуває у їхніх лавах проти своєї волі.

"Всіх, хто свідомо чи несвідомо опинився у ворожому однострої, в рамках примусової евакуації, або під тиском обставин, ми готові прийняти без зброї під гарантії міжнародного гуманітарного права", – додали в ОК "Південь".

Зверніть увагу – успіхи захисників на Півдні: дивіться відео

Що відбувається з росіянами в Україні: останні новини