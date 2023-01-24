Смертоносно, але на один раз: CNN розкрило тактику ПВК "Вагнера" в Україні

24 січня 2023, 11:21
Читать новость на русском

Джерело:

CNN

Скільки б вагнерівців не ліквідували в Україні, російському суспільству байдуже на це. Поранені окупанти з ПВК "Вагнера" іноді залишаються на полі бою годинами.

У матеріалі CNN мовиться, що вагнерівці – представляють вагому загрозу зблизька. Водночас вони зазнають колосальних втрат.

Зверніть увагу Путін і Пригожин так і планували, – російська опозиціонерка про втрати "Вагнера" в Україні

Загибель тисяч солдатів ПВК "Вагнера" не має значення для російського суспільства. Без команди штурмові групи не відходять. Самовільний відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці,
– мовиться у повідомленні.

Вагнерівців, які намагаються здатися у полон та врятуватися, нещадно карають.

Поранені терористи залишаються на полі бою годинами. Штурмовій піхоті вагнерівців забороняють забирати їх з поля бою. Коли штурм зазнає провалу, штурмовикам дозволяють відступати лише вночі. 

Зверніть увагу! Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Генштаб ЗСУ станом на 24 січня оцінює втрати ворога у 122 170 окупантів. 

Що про вагнерівців кажуть в ISW

Автор: Мар'яна Бекало