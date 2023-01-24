Смертоносно, але на один раз: CNN розкрило тактику ПВК "Вагнера" в Україні

Скільки б вагнерівців не ліквідували в Україні, російському суспільству байдуже на це. Поранені окупанти з ПВК "Вагнера" іноді залишаються на полі бою годинами.

У матеріалі CNN мовиться, що вагнерівці – представляють вагому загрозу зблизька. Водночас вони зазнають колосальних втрат.

Зверніть увагу Путін і Пригожин так і планували, – російська опозиціонерка про втрати "Вагнера" в Україні

Загибель тисяч солдатів ПВК "Вагнера" не має значення для російського суспільства. Без команди штурмові групи не відходять. Самовільний відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці,

– мовиться у повідомленні.

Вагнерівців, які намагаються здатися у полон та врятуватися, нещадно карають.

Поранені терористи залишаються на полі бою годинами. Штурмовій піхоті вагнерівців забороняють забирати їх з поля бою. Коли штурм зазнає провалу, штурмовикам дозволяють відступати лише вночі.

Що про вагнерівців кажуть в ISW

В ISW заявили, що станом на січень 2023 року завербували вже 50 тисяч вагнерівців. Водночас воюють лише 10 тисяч. Інші – або загинули, або втекли.

Окрім того, в ISW наголосили, що Владімір Путін використав Євгєнія Прігожина. Його "зірка" вже починає згасати.

Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Генштаб ЗСУ станом на 24 січня оцінює втрати ворога у 122 170 окупантів.