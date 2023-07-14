Пригожин – це "глист", якого запустила ФСБ, – Максакова припустила, чи має він двійника

Після свого короткочасного заколоту Євгеній Пригожин відчуває потребу в більшій потайності задля власної безпеки. У цьому дуже помічними можуть бути двійники.

Про це 24 Каналу сказала артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. За її словами, по зброю до Петербурга приїздив не справжній очільник вагнерівців, а його двійник.

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"Зверніть увагу, з якою довірчістю "Пригожин" поїхав на Ливарний проспект. Це відділення ФСБ у Петербурзі. Він туди заявився, просто як до себе додому", – зазначила Максакова.

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Журналісти також зауважили, що в нього були всі фаланги пальців, а справжній Пригожин не має однієї. Найімовірніше, "кухар Путіна" має цілу колекцію двійників, хоч і скромнішу, ніж у диктатора.

Очільник вагнерівців зазвичай поводиться інакше

Водночас під час перемовин з представниками міноборони Пригожин не торкнувся до страв і весь час сидів у рукавичках. Оскільки він починав зі стеження й підслуховування, то знає, як цього уникнути самому.

"Пригожин – це "глист", запущений ФСБ у травний тракт міноборони", – констатувала Максакова.

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27 червня в Росії припинили кримінальну справу проти заколоту Євгенія Пригожина. За словами прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, між очільником вагнерівців і владою було "досягнуто домовленості".

Однак до цього силовики встигли обшукати помешкання Пригожина в Санкт-Петербурзі. Там виявили та вилучили злитки із золотом, зброю, валюту, пакети з невідомим порошком та паспорти.

Згодом ватажку ПВК "Вагнера" повернули коробки з готівкою, які вилучили під час обшуку в Петербурзі під час кримінальної справи про заколот. Гроші привіз Пригожину його водій за довіреністю.

Джерела в західній розвідці повідомляють, що на початку липня Пригожина викликали до Кремля, щоб поспілкуватися з "елітою". Згодом Пєсков підтвердив зустріч, але вона буцімто відбулась 29 червня.

Як відомо, під час "перевороту" 24 червня вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Ба більше, вони пошкодили дороги, 19 будинків і мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'юрозповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.