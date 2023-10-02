Компроміс чи зрада? Що відбувається у Сенаті США

Щодо питання допомоги з боку США для України занадто багато спекуляцій. Особливо "тішать" спекуляції від людей, які навіть не захотіли розібратися у ситуації та особливостях політичної ситуації у США.

Хитра політична схема трампістів

Ситуація там непроста. Вибудувана десятиліттями система перебуває у жорсткій кризі, одним з джерел якої став 45-й президент Дональд Трамп та політики, що на нього рівняються. Проявом цієї кризи стала загроза, що 1 жовтня США залишаться без бюджету.

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І от, в останні години до 1 жовтня Сенат США ухвалив закон про тимчасове фінансування уряду терміном до 17 листопада. Закон розблоковує органам влади доступ до 16 мільярдів доларів і тим самим дозволяє уникнути так званого шатдауну (припинення фінансування влади). Однак у ньому не передбачили 6 мільярдів доларів допомоги Україні, як раніше планувалося.

Річ у тім, що єдиного закону про бюджет США не мають. Узгодження різних документів та державних програм може тривати довго, особливо, якщо президент і більшість у Конгресі представляють різні партії. Також існує закон, який забороняє органам влади працювати без бюджету.

Тому неухвалення бюджету до початку року – це якщо не катастрофа для державного механізму, то неабиякий стрес.

Політичні ігри з цього приводу – це звична американська "політична олімпіада". Цього разу досить хитру політичну схему планували республіканці-трампісти. Ідея була наступна: вони блокують тимчасовий бюджет на 45 днів, посилаючись на додання туди допомоги для України, провокують шатдаун, потім маніпулюють цим фактом, що "через Україну адміністрація Байдена залишила американських держслужбовців без засобів для існування".

Схема йшла до свого завершення, але в останній момент спікер-республіканець Кевін Маккарті пішов на компроміс с демократами.

Сенс полягав у наступному: допомогу для України вилучають, а він ставить тимчасовий бюджет на голосування. Усе це було зроблено за день, і вже навіть підписано президентом Байденом.

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Не найгірший варіант для України

Звісно, такий компроміс не може радувати українців. Однак шатдаун був би для нас ще гіршим варіантом, бо посилив би кризу у США і зробив би у цьому "винуватими" українців.

Але це все ж не зовсім "зрада". Швидше – "боротьба триває". Трампістів залишили без бажаного шатдауну, і вони все ж вимагають відставки Маккарті, який, наче, і виконав їхні вимоги.

Щодо спікера треба розуміти наступне: він на "розтяжці" від початку своєї каденції, адже на момент його обрання ситуація у Республіканській партії була близька до розколу. Лише шляхом нереальних поступок трампістам їм вдалося зберегти єдність і обрати спікера, який з цього моменту змушений демонструвати дива політичної еквілібристики. Сам Маккарті постійно говорить, що він підтримує допомогу для України, але одночасно намагається "послабити" ці слова різноманітними трампістськими заявами.

Серед нинішніх конгресменів-республіканців достатньо людей, які готові разом з демократами підтримувати допомогу для України, але їм складно об'єднуватися публічно з демократами з якихось питань за умов загострення міжпартійної боротьби.

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Тому у загальній позиції республіканців серйозну вагу мають трампісти, котрих не так і багато – близько півсотні. За умов, коли Трамп впевнено прямує до висунення від республіканців, а потім матиме серйозні шанси у змаганні за президентство, з трампістами змушені рахуватися.

Чому трампісти визвірилися на Україну? Очевидно, це просто спроба "осідлати" популярну тему. Якщо ви проаналізуєте заяви відомих трампістів, то там про саму Україну дуже мало. Як правило там логіка така: "Навіщо витрачати гроші на Україну, якщо їх можна витратити на... (підставте будь-яке актуальне для США питання)".

Тиск на Маккарті

Водночас фактом є те, що серед громадян США підтримка для України залишається досить популярною. Як серед демократів, так і серед значної кількості республіканців. І це теж факт. Тому чимало конгресменів-республіканців публічно регулярно заявляють, що вони виступають за підтримку для України. Якби усі конгресмени-республіканці та конгресмени-демократи, які постійно говорять про підтримку для України, просто взяли б і проголосували за цю підтримку, то проблем би не було.

Але республіканці не можуть голосувати разом з демократами, а спікер-республіканець не може виносити питання, які не санкціоновані трампістами, бо інакше вони ініціюють його імпічмент. Якщо він залишиться на посаді користуючись голосами демократів, то втратить залишки авторитету у партії.

Словом, усе складно. І буде непросто протягом наступного року, адже боротьба буде лише посилюватися. Але фактор настроїв громадян США – це теж дуже важливо, і про це ніхто забувати там не буде.

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Зараз настала черга висувати вимоги демократам. Зокрема, Байден заявив, що чекає від спікера Маккарті внесення законопроєкту про підтримку для України, як той і "обіцяв раніше". Очевидно, що це тиск, бо спікера заганяють у ситуацію неприємного вибору. Так само очевидно, що вивільнивши питання допомоги для України від тиску "загального бюджету", можна буде спробувати ситуативну коаліцію саме під це рішення з демократів та найбільш проукраїнських республіканців – їх все ще там досить.

Україна стала предметом політичної боротьби у США, це не дуже добре, але і не смертельно, поки Білий Дім, Пентагон та, що найголовніше, більшість виборців США, за підтримку для України. Хоча криз буде багато, і найбільша з них – голосування за річний бюджет протягом 1,5 місяця. Там, очевидно, буде ще та битва, і це усі розуміють.