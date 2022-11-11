"Їхні атаки приносять усе більше жертв": ЗСУ розповіли, що відбувається на найскладнішому фронті

Найскладнішим фронтом війни Росії з Україною залишається Східний. Там найдовший кордон з Росією, а отже забезпечення працює найкраще, тому росіяни й удаються постійно до штурмових дій.

Таку думку 24 каналу висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Раніше повідомлялось про те, як у незламному Бахмуті згорають окупанти.

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Східний фронт – епіцентр найгарячіших дій

Череватий розповів, що Східний фронт залишається епіцентром найгарячіших бойових дій. Зокрема, на Авдіївському, Бахмутському й навіть Луганському напрямках за добу 10 листопада ворог штурмував позиції ЗСУ 58 разів. Вогонь нашої артилерії завадив їхньому успіху, тож нашу оборону окупанти прорвати не змогли.

Ворог зазнав втрат. Зокрема, 82 вбитих, 146 поранених,

– зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Гуманітарна ситуація

Він продовжив, що гуманітарна ситуація в таких населених пунктах, як-от Соледар, Вугледар, Кліщіївка, Первомайське, Невельське тощо, залишається дуже складною. Росіянам не важливо, куди бити, по військовій чи цивільній інфраструктурі. Однак головним досягненням ЗСУ тут є те, що ворог зазнає шалених втрат.

"У нього в середньому від 70 до 100 людей убитими й ще більше пораненими. Ворог може втрачати від декількох рот до батальйону за добу на цих напрямках. Це дуже великі втрати, як для ХХІ століття, коли більшість розвинутих країн намагаються вести збройні конфлікти максимально використовуючи техніку, а не людей", – зауважив Череватий.

Росіяни потрапляють у полон

За його словами, крім ліквідації ворога, ЗСУ вдається брати окупантів у полон. Зокрема, на Сватівському напрямку було взято в полон 20 новомобілізованих з Підмосков'я. Це абсолютно не мотивовані й не навчені військові, які губляться при перших артилерійських ударах.

У них військове навчання, як таке, або мінімізоване, або зовсім відсутнє,

– наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Логістика ворога

Він також сказав, що протяжність Східного фронту фактично 500 кілометрів. Це 5 областей, 3 з яких безпосередньо межують з Росією, а отже ворог може постійно доукомплектовувати війська зі своєї території. Ще в 2 з цих 3 областей були створені квазіреспубліки, які 8 років вибудовували свою інфраструктуру для нападу на Україну.

"Це найскладніший фронт, де росіяни зберігають можливості штурму наших позицій й намагання вести атакувальні бої. Однак на противагу цьому ми з кожним днем вражаємо все більше їхньої артилерії, складів з боєприпасами, штабів, скупчень живої сили та техніки. Тому, можна спостерігати, що динаміка тих таки артобстрілів зменшилась", – підкреслив Череватий.

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Уміння ЗСУ

Він додав, що порівнюючи тактику українців і росіян, наші хлопці навчились воювати зовсім інакше, ніж окупанти. Ми давно воюємо невеликими мобільними групами, застосовуючи принципи мобільної оборони. Ми б'ємо там, де ворог не очікує.

Ми максимально використовуємо те озброєння, яке в нас є. Як радянське, яке ми ідеально знаємо й уже давно на ньому воюємо, так і нові зразки західної зброї, яких у росіян немає. Ті ж високоточні снаряди Excalibur або HIMARS,

– підсумував речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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