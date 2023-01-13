Цінуємо кожного солдата, – у 46 бригаді розповіли, що насправді відбувається в Соледарі
У Соледарі 13 січня йдуть запеклі бої. Лінія фронту доволі гнучка, тому ситуація змінюється часто.
Бої йдуть на околицях Соледару. Про це 24 Каналу розповіли у пресслужбі 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ.
Важливо Росія перекинула більшість сил на Соледар, але біля Бахмута теж нелегко, – ЗСУ
Лінія фронту доволі гнучка, позиції змінюються доволі часто,
– розповіли у бригаді.
Перед цим командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" записав звернення з Соледару. Він підтвердив, що йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої. Однак ЗСУ навіть відтісняють ворога. Військовий закликав не поширювати російську пропаганду, нібито ЗСУ відійшли від Соледара.
Цінують кожного солдата
До слова, CNN напередодні опублікувало статтю, мовляв, у Соледарі "критична ситуація", а ЗСУ начебто "відступають". У 46 бригаді, коментуючи сумнівну інформацію, яку поширило іноземне ЗМІ, посилаючись на невідомого солдата, наголосили, що у ЗСУ цінують кожного бійця.
Закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації. Зокрема, у Генштабі 13 січня повідомляли, що бої за Соледар тривають.
Зверніть увагу! У мережі останнім часом з'являються повідомлення з посиланням на фейковий телеграм-канал бригади. Наголосимо, що справжні сторінки у соцмережах:
Останні новини із Соледара
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що "вагнерівці", яким доручили взяти Соледар, намагаються видати бажане за дійсне. Тому й розповідають про "взяття" міста, хоча це неправда.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ніч на 13 січня у Соледарі була гарячою. Українські воїни мужньо намагаються втримати оборону.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк підтвердив, що найважча ситуація – у Соледарі та Бахмуті. Росіяни там зазнають шалених втрат.
- Загалом в Офісі Президента зазначили, що в Соледарі відбуваються вуличні бої між українськими воїнами та окупантами. Росіяни є у місті, але ЗСУ їх вибивають.
- Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що ситуація на лінії фронту залишається складною. Однак немає жодних підстав казати, що ЗСУ хочуть покинути місто.