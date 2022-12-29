Попри влучання по енергосистемі, у Yasno пообіцяли гарні новини для жителів Києва

Росіяни завдали масованого ракетного удару 29 грудня. Наразі енергетики ремонтують всі пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив генеральний директор постачальника електроенергії та газу Yasno Сергій Коваленко.

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"Прильоти по енергетичній інфраструктурі є, попри фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи", – сказав Коваленко.

Ситуація у Києві та Дніпрі

Гендиректор додав, що у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Відтак, є висока ймовірність, що днями електропостачання повернеться до дообстрільного рівня. Щодо Дніпра, то, як зазначив Коваленко, світло подаватимуть за графіками.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко сподівається, що світло за графіками у Києві подаватимуть вже 30 грудня. За його словами, попередній тиждень енергетики працювали, щоб поліпшити ситуацію і їм це вдалось.

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