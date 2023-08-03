Путін впадає в істерику і панікує, – Подоляк сказав, від чого залежний диктатор
З огляду на ситуацію на фронті та внутрішні проблеми в Росії Владімір Путін стрімко втрачає впевненість у ситуації. На стан диктатора може впливати навіть рівень підтримки України серед партнерів.
Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Путін вкрай залежний від дій і заяв західних країн щодо України.
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"Якщо партнери достатньо "агресивно" налаштовані на підтримку України, тоді Путін впадає в істерику. Він панікує, зменшує кількість інформаційних появ", – зазначив Подоляк.
У разі певної слабкості на Заході та появи суперечливих заяв Путін почувається господарем становища. Він виходить на перший план і починає багато говорити.
Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком:
Путін втрачає владу
Після останніх подій, зокрема заколоту вагнерівців та атак на Москву, російський диктатор втратив авторитет як усередині країни, так і за її межами. Лунають чутки про готовність еліт усунути Путіна.
"Путіна як людини, якій створювали певний імідж, певну репутацію, певний образ, більше не існує. Це – "занулений хлопець"", – констатував Подоляк.
Що потрібно знати про російського диктатора: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.