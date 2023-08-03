Путін впадає в істерику і панікує, – Подоляк сказав, від чого залежний диктатор

З огляду на ситуацію на фронті та внутрішні проблеми в Росії Владімір Путін стрімко втрачає впевненість у ситуації. На стан диктатора може впливати навіть рівень підтримки України серед партнерів.

Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Путін вкрай залежний від дій і заяв західних країн щодо України.

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"Якщо партнери достатньо "агресивно" налаштовані на підтримку України, тоді Путін впадає в істерику. Він панікує, зменшує кількість інформаційних появ", – зазначив Подоляк.

У разі певної слабкості на Заході та появи суперечливих заяв Путін почувається господарем становища. Він виходить на перший план і починає багато говорити.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком:

Путін втрачає владу

Після останніх подій, зокрема заколоту вагнерівців та атак на Москву, російський диктатор втратив авторитет як усередині країни, так і за її межами. Лунають чутки про готовність еліт усунути Путіна.

"Путіна як людини, якій створювали певний імідж, певну репутацію, певний образ, більше не існує. Це – "занулений хлопець"", – констатував Подоляк.

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