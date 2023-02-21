Попередження щодо Росії, які Буш передав Обамі: у NYT оприлюднили секретні документи
Джерело:The New York Times
Джордж Буш-молодший, який був 43 президентом США, у 2009 році говорив, що Росія здатна на агресію в Криму. Він передав цю інформацію для наступного президента Барака Обами.
Про це розповіли у виданні The New York Times. Зазначили, що інформацію отримали із сорока розсекречених записок.
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"Слідкуйте за Росією: вона жадає території сусідньої України", – мовилось в одному із документів.
Попередження про війну
У NYT пояснили, що Буш-молодший готував документи, щоб попередити наступників про найважливіші питання зовнішньої політики та національної безпеки. Повідомили, що відносини США із Росією погіршилися після вторгнення у Грузію у 2008 році.
Необхідно запобігти спробам Росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо Криму, який на 59% є етнічно російським і є домом для Чорноморського флоту Росії. Вона експлуатуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв і використовуватиме політичні засоби, щоб вбити клини між США та Європою,
– попереджав Буш-молодший за 5 років до окупації Криму.
Інші застереження
Також Буш-молодший зазначав, що Індія є другом для США. Не варто сприймати Пакистан та довіряти Північній Кореї чи Ірану. Проте 43-й президент наголосив, що все одно краще мати діалог з цими країнами.
"Остерігайтеся потрапити в пастку сухопутних воєн на Близькому Сході та в Центральній Азії", – зазначав Буш-молодший.
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