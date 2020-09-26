У авіакатастрофі 25 вересня, яка сталася біля Чугуєва з військовим літаком Ан-26, загинули 25 людей. Врятувалися двоє – курсанти другого курсу нацуніверситету імені Кожедуба.

Як пише телеграм-канал "Харьков 1654", загибель 25 людей вже офіційно підтверджена, а лікарі розповіли, у якому стані ті двоє юнаків, яким вдалося вижити.

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За інформацією від міськради Харкова, один із курсантів перебуває в опіковому центрі Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Він у вкрай важкому стані, йому роблять операцію.

Другий курсант, як розповів директор обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, зараз у Військово-медичному клінічному центрі Північного Регіону.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер зазначив, що обидва ці юнаки – курсанти другого курсу національного університету ВПС імені Кожедуба.

Станом на 3 годину ночі 26 вересня на місці авіакатастрофи тривають аварійно-рятувальні роботи, працюють слідчі ДБР, поліція та прокуратура.

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