Побічний ефект лікування: розвідка Данії про рішення Путіна розпочати вторгнення в Україну
Джерело:Berlingske
Малоймовірно, що Владіміра Путіна позбавлять влади. Розвідка Данії розповіла про цинічні рішення російського диктатора.
Данська розвідка зазначає, що у російського диктатора манія величі та "місяцеподібне" обличчя, ймовірно, викликані медикаментозним гормональним лікуванням раку.
Читайте також А вереску ж було: Путін вже дозволив брати за газові борги у "недружніх країн" валюту
Розвідка розповіла про хвороби Путіна
Там припускають, що цей фактор може впливати на те, які рішення приймає російський лідер. Зокрема, це стосується і рішення про початок повномасштабної війни.
Це припущення пояснює й незвичні рухи та пози російського президента.
У розвідці вважають, що наразі для Путіна немає смертельної загрози через захворювання, та у нього можуть бути чутливі хронічні болі. Через це він, наприклад, рефлективно хапається за стіл, аби зменшити свій біль.
Також розвідка Данії не бачить ознак того, що президент може позбавитися влади.
Що не так з новорічним привітанням Путіна
- 30 грудня 2022 року Владимир Путін вирішив привітати з Новим роком деяких світових лідерів. Привітання отримали лідери Абхазії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Сирії, В’єтнаму тощо. Водночас російський диктатор заявив, що не буде вітати зі святом лідерів "недружніх" країн, мовляв, з ними фактично немає контактів.
- Політолог Ігор Рейтерович пояснює це тим, що більшість світових лідерів не збираються його навіть слухати.
- У привітанні Путіна є кілька дуже дивних речей, зауважив Рейтерович.
- Там немає Північної Кореї, немає Ірану, та кількох країн, які нині з Росією більш-менш підтримують комунікацію. Дуже образливо і для Талібану, адже талібів також не згадали, підкреслив спікер.
- Ще на початку 2022 року, зауважив Рейтерович, Путін мав більш-менш притомні стосунки з більшістю країн світу, а під кінець залишився серед країн-вигнанок та з кількома великими країнами. Вони з Росією спілкуються, бо та цікава для них винятково як сировинна база.