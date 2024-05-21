Захопити чи оточити Харків не зможуть: що задумали росіяни

Окупанти створили два плацдарми на Харківському напрямку. Це місця, з яких ворог зможе наступати далі.

Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що, якщо їх з'єднати, то це буде ширина наступу дивізії. Поки що ворог залучив не більше 15% своїх сил.

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"Вони зараз готуються. Призупинено наступальні дії, лінія фронту стабілізована, але завдання росіян – згідно з підручниками", – наголосив Гетьман.

Першою частиною завдань ворога було створити плацдарм відповідного розміру, з якого можна потім вести наступ, підтягнути сили та спробувати просуватися далі. Не є великою таємницею, що окупанти намагаються якомога ближче підійти до Харкова. Усе, аби тримати це місто під прицільним артилерійським вогнем.

Загарбники чудово розуміють, що такою кількістю сил та засобів як одна дивізія вони не зможуть захопити чи оточити це місто. Однак, намагатися підійти до Харкова – вони будуть.

Їхні дії проглядаються доволі прозоро, і вони діють згідно зі звичайними військовими правилами. Зрозуміло, що вони роблять і що вони планують робити,

– сказав майор запасу.

Ветеран російсько-української війни переконаний, аби захопити це місто, треба велику кількість сил та засобів. Харків – дуже складний. Там є три рівні – поверхи, асфальт та підземна комунікація.

"Це як велика фортеця. Вони чудово розуміють, що для того, щоб захопити таке місто, скільки треба сил та засобів. Нічого вони там не захоплять і оточити не зможуть", – зазначив майор запасу.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Друга хвиля наступу

Нині противнику 20 – 30 кілометрів до Харкова. Загарбники хочуть просунутися на 10 – 15 кілометрів ближче. Так вони зможуть обстрілювати Харків з артилерії. Утім, не факт, що окупанти це обов'язково робитимуть і не факт, що їм вдасться просунутися.

Гетьман вважає, що нині закінчилася перша хвиля наступу ворога. Водночас варто очікувати другої.

"Ми всі знаємо, що вони будуть підтягувати резерви. Очікували, що наприкінці травня – на початку червня буде найбільше загострення на фронті. Найімовірніше, одним із місць загострення – це буде Харківський напрямок", – сказав ветеран російсько-української війни.

Росія наступає на Харківщині