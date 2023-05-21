Яка відповідальність загрожує військовозобов'язаному за неявку по повістці

Майже 15 місяців в Україні вже триває воєнний стан. Його дію продовжили до серпня. Також Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП. Тепер повістку можуть вручати незалежно від місця постійної реєстрації та військового обліку. За неявку загрожує відповідальність.

Українське законодавство передбачає штрафи, однак, можлива і кримінальна відповідальність. Про це інформує 24 Канал.

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Що загрожує за неявку по повістці

Якщо повістка була вручена належним чином, але військовозобов'язаний не прибув до ТЦК та СП, загрожує адміністративна відповідальність.

Однак, ухилення від призову на службу в період воєнного часу карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Тож якщо громадянин пройшов медкомісію, офіційно визнаний придатним до військової служби, але опісля так і не з'явився до ТЦК та СП, настає кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 ККУ.

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Хто має право вручати повістки

Кабінет Міністрів дозволив виписувати повістки незалежно від місця постійного проживання та військового обліку. Також зауважимо, що їх можуть вручати не лише працівники ТЦК та СП, а й інші, зокрема: