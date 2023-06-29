Росіяни безуспішно наступають, Сили оборони відбивають всі атаки: карта бойових дій 29 червня

В Україні триває 491 день повномасштабної війни, яку розпочали російські загарбники проти нашої держави. Окупанти не полишають спроб наступати на Сході нашої країни, одна всі їхні атаки героїчно відбили наші Збройні Сили.

Так, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу там відбулося 40 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Сході

Росіяни намагалися наступати поблизу Роздолівки: дивіться на карту

На Бахмутському напрямку росіяни атакували кілька населених пунктів: дивіться на карті

Загарбники не полишали спроб атакувати Авдіївку: дивіться на карті

Російська армія атакувала Мар'їнку: дивіться на карті

Наартилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. Наросіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Роздолівка. Крім цього, вони завдали кілька авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки й Виїмки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.Напротивник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Також завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів. Серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне.Наворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного. Разом з тим завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське.Нанаші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед яких Мар’їнка та Побєда Донецької області.Наворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаударів біля Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль Донецької області.

Росіяни здійснили безуспішний наступ поблизу Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні України

Натапротивник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них:

Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області;

Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області;

Очаків на Миколаївщині.

Що відбувається на інших напрямках

Натаоперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них:

Леонівка Чернігівської області;

Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області;

Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

ЗСУ продовжують завдавати ураження ворогу

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

До того ж наші захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.