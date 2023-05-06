Росіяни відновили наступ на Авдіївському напрямку: карта бойових дій на 6 травня

Росіяни наступають на трьох напрямках одразу. Найбільш запеклі бої йдуть на Донеччині. Зокрема, за Бахмут та Мар'їнку.

Окупанти зосереджують сили, наступаючи на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 50 атак окупантів.

До речі ЗСУ відбили близько 50 атак на фронті, небезпека для ворога у Криму: хронологія 437 дня війни

Найгарячіші напрямки

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Наші захисники мужньо тримають оборону.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати Тривають бої у самому Бахмуті. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

ворог продовжує наступати Тривають бої у самому Бахмуті. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Мар’їнському напрямку за добу наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

за добу наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступає в районі Авдіївки, але успіху не має. Обстріляв Орлівку, Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Що відбувається на фронті: карта бойових дій

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не змінилась. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог вдарив по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник не наступає. Однак артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог теж не наступав. Обстріляв Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни в обороні. Обстріляли понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.