Ворог активізувався на новому напрямку, ЗСУ сунуть вперед на Півдні: карта боїв за 4 липня

Російські війська активізувалися у Луганській області, атакуючи Білогорівку та Серебрянку. Водночас українські сили стримують противника, а також продовжують наступ на Півдні.

Російські окупаційні сили продовжують зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

Дивіться також Вістря українського удару: для чого створили Гвардію наступу та які завдання вона виконує

На зазначених напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Сили оборони стримують ворога на Сході

ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв на Лиманському напрямку

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької області.У Міноборони напередодні інформували, що на південному флангу наші війська рухаються вперед і мають частковий успіх. На північному – тривають бої. Ворог перекинув туди два десантно-штурмових полки.

Де наступають окупанти на Бахмутському напрямку: мапа онлайн

під ворожими авіаударами та вогнем артилерії наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів Донецької області.

Карта боїв за Мар'їнку

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Противник завдав авіаудару біля Благодатного Донецької області та здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Шахтарському напрямку

Яка ситуація на інших ділянках фронту

противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.Напередодні в Міноборони повідомили, що з важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках Сили оборони просуваються вперед. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо створюють умови для якнайшвидшого просування вперед.оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сили оборони знищують ворога

ворог завдав авіаударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: