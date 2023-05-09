Бої за захід Бахмута, активізація росіян біля Білогорівки: карта бойових дій станом на 9 травня

Російські військові продовжують вести наступ на Сході України, намагаючись захопити Бахмут та Авдіївку. Сили оборони стримують окупаційні війська, відбиваючи їх атаки.

Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Важкі бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

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Протягом минулої доби було наші воїни відбили 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.

На яких напрямках наступали окупанти

протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. Також росіяни вели обстріли з артилерії.

Окупанти наступали в районі Білогорівки: карта

тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Предтечине. Крім того, від ворожих обстрілів постраждали понад десять населених пунктів на цьому напрямку.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Росіяни обстріляли міста та села на Авдіївському напрямку.

Росія вела наступ в районі Авдіївки: карта

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар'їнки. Також ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

Сили оборони стримують росіян у Мар'їнці: карта боїв

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник не проводив наступальних дій. Водночас росіяни вели обстріли по містах і селах на зазначених напрямках.

Визначені підрозділи військ Росії, як і раніше, перебувають у Білорусі. Також росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах на Півночі.

Натомість на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Що змінилося на фронті

Аналітики DeepState інформують, що наразі тривають бої за західну частину Бахмута.

Ворог суттєво здав за останній час, але завдяки значному резерву в людському ресурсі йому вдається утримувати ініціативу на багатьох ділянках фронту.

Часто платою за цю ініціативу є щоденні штурми наших позицій ціною великих втрат і мовиться не тільки про Бахмут.

Сили оборони відпрацьовують по окупантах