Успіхи ЗСУ на двох напрямках, важкі бої біля Курдюмівки: карта бойових дій за 20 липня
20 липня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові мають успіх на двох напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог намагається відновити втрачені позиції.
Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Дивіться також ЗСУ підійшли до Андріївки та Приютного: як за тиждень змінилась карта бойових дій
Сили оборони наступають на Бахмутському напрямкуНа Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Речник Генштабу Андрій Ковальов зазначив, що на Бахмутському напряму Сили оборони наступають на північному й південному флангу. За його словами, в районі Курдюмівки тривають бої, окупанти чинять потужний опір.
Карта боїв у районі КурдюмівкиНа Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.
Карта боїв у районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.
Карта боїв у районі Мар'їнки
Ворог хотів відновити втрачене положення, успіхи ЗСУНа Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що на напрямках Мала Токмачка – Вербове, Новоданилівка – Роботине наші військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Карта боїв на Півдні в районі Малої Токмачки