Успіхи ЗСУ на двох напрямках, важкі бої біля Курдюмівки: карта бойових дій за 20 липня

Українські військові мають успіх на двох напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог намагається відновити втрачені позиції.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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Сили оборони наступають на Бахмутському напрямку

наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Речник Генштабу Андрій Ковальов зазначив, що на Бахмутському напряму Сили оборони наступають на північному й південному флангу. За його словами, в районі Курдюмівки тривають бої, окупанти чинять потужний опір.

Карта боїв у районі Курдюмівки

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Авдіївки

, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Ворог хотів відновити втрачене положення, успіхи ЗСУ

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що на напрямкахнаші військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв на Півдні в районі Малої Токмачки

Яка ситуація на решті напрямків

наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаудару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.противник завдав авіаударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя, Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині області та Торське, Верхньокам'янське, Берестове і Роздолівка Донецької області.ворог завдав авіаударів в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.оперативна обстановка без суттєвих змін.

ворог завдав авіаудару в районі села Грем'ячка Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.