Просування ЗСУ на Півдні, активізація росіян неподалік Вугледара: карта боїв за 18 червня

Російські військові зменшили атаки на Бахмутському напрямку, однак все ще наступають на Сході. Сили оборони України стримують окупантів та відбивають їхні атаки.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

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Минулої доби російські військові вели наступальні дії на 5 напрямках.

Де наступають окупанти

ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мав. Для обстрілів росіяни застосували артилерію і міномети.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мав. Ворог обстріляв Луганщину та Донеччину з артилерії.

Карта бойових дій біля Білогорівки

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Противник завдав авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки, а також здійснив артилерійські обстріли населених пунктів.

Карта бойових дій в районі Авдіївки

наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівка Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли.

Карта боїв в районі Мар'їнки

ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Противник завдав авіаударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледара, а також обстріляв населені пункти.

Карта боїв на Шахтарському напрямку

Що відбувається під Бахмутом

від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони кількох населених пунктів Донецької області.

Водночас вже котру добу Генштаб ЗСУ не повідомляє про те, що окупанти наступали на Бахмутському напрямку.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий припустив, що на зменшення боєзіткнень вплинуло те, що українським захисникам вдалось звільнити ділянку розміром приблизно 16 квадратних кілометрів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 17 червня повідомила, що на Бахмутському наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших Сил оборони.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Де наступають українські війська

противник продовжує вести оборонні дії та завдавати авіаударів й обстрілів з артилерії.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області. Також ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

За даними Ганни Маляр, на Півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

Вона інформує, що практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на Півдні, вони мають тактичний успіх. Маляр інформувала, що Сили оборони поступово просуваються вперед.

"Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ", – заявила Маляр.