Політтехнолог допускає початок війни Росії з НАТО: що змінить вступ Фінляндії

Фінляндія 4 квітня офіційно стала членом НАТО. Її сухопутний кордон з Росією становить близько 1300 кілометрів, тож країна-агресорка стане ще ближче до Північноатлантичного альянсу. Та Владімір Путін замість обіцянки подвоїти ВВП Росії, подвоїв кордон з НАТО.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російський диктатор, пішовши на другий термін у 2004 році, обіцяв збільшити вдвічі ВВП країни-агресорки. Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що членство Фінляндії в Альянсі зробить її безпечнішою, а НАТО – сильнішим.

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"ВВП Росії подвоїти так і не вдалося досі, минуло вже 19 років. Зате вдалося подвоїти протяжність кордону з НАТО. Хоча б щось собі він подвоїв, росіянам", – сказав він.

Символічний вступ

Політтехнолог переконаний, що вступ Фінляндії до НАТО – символічний, адже раніше говорили, що це буде тривати два тижні.

"Але вирішили це присвятити – "радянська традиція – до свят". Річ у тім, що в НАТО День народження – виконується 74 роки", – наголосив Шейтельман.

Він зауважив, що так Фінляндія стає 31 членом НАТО. Він сподівається, що Україна стане 33.

"Уже Швецію вперед пропустимо, хто раніше туди був прийнятий кандидатом. Я думаю, що після Швеції уже 33 будемо ми", – розповів політтехнолог.

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Фінляндія готувалася

На його думку, Фінляндія досить готова до вступу в Північноатлантичний альянс. Мовляв, кілька місяців тому у міністра оборони цієї країни запитали про те, що зміниться після вступу Фінляндії до НАТО, а він відповів "цікаву річ".

Що за останні кілька років, побудували, здається, 7 рубежів оборони на кордоні з Росією. Тобто, від початку нападу Росії на Україну з 14 року, вони зрозуміли, куди це все рухається та що буде з Фінляндією,

– розповів він.

Чи може бути війна Росії проти НАТО

Михайло Шейтельман припустив, що за певних обставин Росія таки може почати війну проти НАТО. Він упевнений, що ця вірогідність не 100%, але вона існує. На думку політтехнолога, це може бути напад на певну країну, адже у Путіна не витримають нерви.

"Або, якщо вони дійсно застосують ту зброю з Білорусі, яку вони розташовують. То це добре, що 1300 кілометрів лінії фронту, з якої почне наступати НАТО. Петербург буде зайнятий в перший же день", – підсумував він.

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