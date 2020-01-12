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      Що буде з будівлею одеського коледжу, де трапилася смертельна пожежа

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      Одеська ОДА встановить тимчасовий дах та законсервує будівлю економічного коледжу / dumskaya.net

      В Одеській обласній державній адміністрації відбулося засідання щодо долі будівлі коледжу на Троїцькій, де у грудні минулого року трапилася смертельна пожежа. Експерти констатували, що попри значну шкоду, завдану пожежею, несучі конструкції будівлі вціліли.

      Губернатор Максим Куций зазначив, що найближчим часом необхідно здійснити консервацію будівлі, повідомляє "Думская".

      Важливо! Пожежа на Троїцькій у Одесі: урядова комісія назвала причини

      Упевнений, що консервація потрібна, аби потім розробити план реконструкції будівлі. Консервація означатиме накриття будівлі тимчасовим дахом і запобігання входу на об'єкт сторонніх громадян,
      – пояснив голова ОДА. 

      Він також пообіцяв разом з керівництвом коледжу звернутися до Міністерства освіти для виділення коштів на проведення цих робіт.

      На нараді в обласній держадміністрації також були присутніми представники низки відомств:

      • поліції,
      • прокуратури,
      • ДСНС,
      • Одеської державної академії будівництва та архітектури.

      Поки що фахівці продовжать геодезичні спостереження за станом несучих конструкцій будівлі. Крім того, на пам'ятці архітектури встановлять спеціальні маяки для спостереження за тріщинами.

      Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко

      • Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
      • Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
      • Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Згідно з висновками урядової комісії, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі. А вже звідти вогонь поширився будівлею. У той момент люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.
      • Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.
      • 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
      • 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
      Літаючий мотоцикл-трансформер Lazareth з'явиться всього в п'яти екземплярах
      11 січня
      2008
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси Міністерство освіти та науки України
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