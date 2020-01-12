Що буде з будівлею одеського коледжу, де трапилася смертельна пожежа

В Одеській обласній державній адміністрації відбулося засідання щодо долі будівлі коледжу на Троїцькій, де у грудні минулого року трапилася смертельна пожежа. Експерти констатували, що попри значну шкоду, завдану пожежею, несучі конструкції будівлі вціліли.

Губернатор Максим Куций зазначив, що найближчим часом необхідно здійснити консервацію будівлі, повідомляє "Думская".

Важливо! Пожежа на Троїцькій у Одесі: урядова комісія назвала причини

Упевнений, що консервація потрібна, аби потім розробити план реконструкції будівлі. Консервація означатиме накриття будівлі тимчасовим дахом і запобігання входу на об'єкт сторонніх громадян,

– пояснив голова ОДА.

Він також пообіцяв разом з керівництвом коледжу звернутися до Міністерства освіти для виділення коштів на проведення цих робіт.

На нараді в обласній держадміністрації також були присутніми представники низки відомств:

поліції,

прокуратури,

ДСНС,

Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Поки що фахівці продовжать геодезичні спостереження за станом несучих конструкцій будівлі. Крім того, на пам'ятці архітектури встановлять спеціальні маяки для спостереження за тріщинами.

Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко