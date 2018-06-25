Що допоможе при перепадах тиску та запамороченні: відповідь медика
На стан людини негативно впливає різка зміна погоди, тому лікар розповіла, що потрібно робити, щоб полегшити симптоми, привести до норми тиск і зняти стрес.
Ці проблеми можуть усунути м’ятні краплі, пише ГолосUA.
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Основні симптоми при зміні погоди – загальна слабкість, підвищений артеріальний тиск, прискорене серцебиття, нудота та запаморочення.
Лікар порадила виміряти тиск, якщо людина помітила такі симптоми. Але якщо такої можливості немає – тоді потрібно випити теплий міцний чай з цукром.
Щоб заспокоїтися та відновити дихання і серцебиття потрібно запарити м’яту. Натуральний відвар швидко нормалізує ці показники.Але для оперативності можна випити кілька крапель м’яти.
Якщо людина відчуває запаморочення та біль у потилиці, то варто випити 5-7 крапель м’ятної настоянки, попередньо розвести її у половині склянки чистої води кімнатної температури. При низькому тиску лікар радить випити настоянку женьшеню, лимонника або глоду.
Також чудово допомагає самомасаж мочок та вушних раковин. При нудоті варто промасажувати мізинці.
До слова, від удару мозок може зміститися та зіткнутися з твердою внутрішньою поверхнею черепа, спричинивши струс мозку. Що цікаво, кожна людина переживає струс по-різному.
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