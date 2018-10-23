Що небезпечніше за куріння, діабет та серцеві захворювання

Американські кардіологи з Клівлендської клініки виявили, що сидячий спосіб життя і відсутність фізичних навантажень мають гірший вплив на здоров'я, ніж куріння, діабет і серцеві захворювання.

Про це пише CNN.

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У дослідженні взяли участь понад 122 тисячі пацієнтів, що займалися на біговій доріжці в клініці впродовж 26 років.

Вони встановили, що для здоров’я людини сидячий спосіб життя значно гірший, ніж гіпертонічна хвороба, діабет або куріння.

Інше відкриття вчених полягає в тому, що заняття спортом продовжує тривалість життя. Дослідники стверджують, що немає ніякого рівня фізичних вправ або занять фітнесом, які піддали б ризику.

При цьому дослідження показали, що найкраще на стан серця й органів дихання впливає аеробіка.

Висновок вчених такий: сидячий спосіб життя гірше впливає на здоров’я людини, ніж погані звички та хвороби.

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