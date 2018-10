Всем доброго вечера . На повестке дня у нас конъюнктивит. Думаю, нет такого человека, который бы ни разу не встречался с ним. . Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы. Он может быть первичным и вторичным; острым и хроническим. . Основные причины, которые вызывают воспаление, как я уже писала, могут быть: . Инфекционные: . ️бактериальный конъюнктивит: . ️вирусный конъюнктивит . ️смешанный . Неинфекционный: . ️аллергический. . ️токсический (в том числе медикаментозный) . ️аутоимунный (синдром Стивенса-Джонсона, глазной пимфегоид) . Отдельно можно выделить: . ️травматический . ️механический (в следствии: ношения МКЛ, инородным телом, неправильным ростом ресниц и тд) . Во всех случаях выбранная схема лечения зависит непосредственно от причины! . Распространённая тактика «назначить 5 препаратов от всего сразу» не правильна и не должна применяться! Неоправданное назначение сразу нескольких препаратов, длительное бесконтрольное самолечение приводят к развитию хронических токсических конъюнктивитов. . Конъюнктивит - это всегда повод обратиться к врачу, а не заниматься самолечением! . Завтра опубликую краткую шпаргалку как отличить один вид конъюнктивита от другого и помощь себе, если нет по близости врача ‍♀️ . А пока расскажите, часто ли вы сталкиваетесь с конъюнктивитами? Как лечитесь?

