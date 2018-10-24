Кон'юнктивіт – це запалення слизової оболонки ока (кон'юнктиви). Це досить поширене захворювання, воно зустрічається у людей будь-якого віку.

Про це пише лікар-офтальмолог Юлія Прокоп’єва в Instagram.

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Кон'юнктивіт може бути первинним і вторинним; гострим і хронічним.

Основні причини виникнення кон'юнктивіту:

1. Інфекційні:

бактеріальний кон'юнктивіт;

Найчастіше він зустрічається у дітей. Основні симптоми – рясне гнійне виділення жовтого або зеленого кольору. Лікар радить забезпечити гігієну рук та капати антибактеріальні каплі.



Основні причини виникнення кон'юнктивіту

вірусний кон'юнктивіт;

Такий вид запалення виникає частіше у дорослих. Виділення світлі або ж повністю відсутні. Також можуть виникнути сльозотеча, світлобоязнь та зниження зору. Спершу виникає запалення на одному оці, а через день-два – на іншому. Вірусний кон'юнктивіт виникає на фоні ГРВІ.

Лікар радить найшвидше звернутися до окуліста. Лікують цей вид запалення холодними компресами, зволожувальними каплями.

змішаний.

2. Неінфекційні:

алергічні;

При алергічному кон'юнктивіті червоніють два ока. Симптоми – набряки повік, які супроводжуються водянистими виділеннями та сильним свербінням. Для лікування застосовують місцеві і системні антигістамінні, комбіновані препарати. Також потрібно виключити контакт з алергеном.

Що таке кон’юнктивіт та чому він виникає

токсичні (медикаментозні);

аутоімунні(синдром Стівенса-Джонсона).

Також кон'юнктивіт виникає через травми, носіння контактних лінз, чужорідне тіло, неправильний ріст вій, тощо.

Щоб вилікувати кон’юнктивіт, необхідно встановити причину. Для цього потрібно звернутися до офтальмолога.

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