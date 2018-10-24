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      Що таке кон’юнктивіт та чому він виникає

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      Що таке кон’юнктивіт та чому він виникає
      Що таке кон’юнктивіт та чому він виникає / allaboutvision.com

      Кон'юнктивіт – це запалення слизової оболонки ока (кон'юнктиви). Це досить поширене захворювання, воно зустрічається у людей будь-якого віку.

      Про це пише лікар-офтальмолог Юлія Прокоп’єва в Instagram.

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      Кон'юнктивіт може бути первинним і вторинним; гострим і хронічним.

      Основні причини виникнення кон'юнктивіту:

      1. Інфекційні:

      • бактеріальний кон'юнктивіт;

      Найчастіше він зустрічається у дітей. Основні симптоми – рясне гнійне виділення жовтого або зеленого кольору. Лікар радить забезпечити гігієну рук та капати антибактеріальні каплі.

      Основні причини виникнення кон'юнктивіту
      Основні причини виникнення кон'юнктивіту

      • вірусний кон'юнктивіт;

      Такий вид запалення виникає частіше у дорослих. Виділення світлі або ж повністю відсутні. Також можуть виникнути сльозотеча, світлобоязнь та зниження зору. Спершу виникає запалення на одному оці, а через день-два – на іншому. Вірусний кон'юнктивіт виникає на фоні ГРВІ.

      Лікар радить найшвидше звернутися до окуліста. Лікують цей вид запалення холодними компресами, зволожувальними каплями.

      • змішаний.

      2. Неінфекційні:

      • алергічні;

      При алергічному кон'юнктивіті червоніють два ока. Симптоми – набряки повік, які супроводжуються водянистими виділеннями та сильним свербінням. Для лікування застосовують місцеві і системні антигістамінні, комбіновані препарати. Також потрібно виключити контакт з алергеном.

      Що таке кон’юнктивіт та чому він виникає

      Що таке кон’юнктивіт та чому він виникає

      • токсичні (медикаментозні);
      • аутоімунні(синдром Стівенса-Джонсона).

      Також кон'юнктивіт виникає через травми, носіння контактних лінз, чужорідне тіло, неправильний ріст вій, тощо.

      Щоб вилікувати кон’юнктивіт, необхідно встановити причину. Для цього потрібно звернутися до офтальмолога.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Всем доброго вечера . На повестке дня у нас конъюнктивит. Думаю, нет такого человека, который бы ни разу не встречался с ним. . Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы. Он может быть первичным и вторичным; острым и хроническим. . Основные причины, которые вызывают воспаление, как я уже писала, могут быть: . Инфекционные: . ️бактериальный конъюнктивит: . ️вирусный конъюнктивит . ️смешанный . Неинфекционный: . ️аллергический. . ️токсический (в том числе медикаментозный) . ️аутоимунный (синдром Стивенса-Джонсона, глазной пимфегоид) . Отдельно можно выделить: . ️травматический . ️механический (в следствии: ношения МКЛ, инородным телом, неправильным ростом ресниц и тд) . Во всех случаях выбранная схема лечения зависит непосредственно от причины! . Распространённая тактика «назначить 5 препаратов от всего сразу» не правильна и не должна применяться! Неоправданное назначение сразу нескольких препаратов, длительное бесконтрольное самолечение приводят к развитию хронических токсических конъюнктивитов. . Конъюнктивит - это всегда повод обратиться к врачу, а не заниматься самолечением! . Завтра опубликую краткую шпаргалку как отличить один вид конъюнктивита от другого и помощь себе, если нет по близости врача ‍♀️ . А пока расскажите, часто ли вы сталкиваетесь с конъюнктивитами? Как лечитесь?

      A post shared by Юлия Прокопьева (@juli_pro_eyes) on

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      Теги: Здоров'я Лікування Здоров’я очей
      Джерело: 24 Канал
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