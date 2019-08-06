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      Що відбувається з курсом долара: пояснення експертки

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / stopcor.org

      За останній тиждень аномальний курс гривні-долара потішив українців, але викликав паніку як на міжбанківському ринку, так і у "валютних міняйл". Ми звикли до сезонних коливань курсу, та зазвичай вони плавні, не різкі та очікувані.

      Цього разу національна валюта вирішила здивувати. Про це у своєму відеоблозі "За великим рахунком" розповіла Тетяна Острікова.

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      За її словами, причина криється у надмірній "зацікавленості" іноземців нашим внутрішнім ринком облігацій. Наприклад, нещодавно відбувся черговий аукціон, на якому Мінфін залучив близько 17 мільярдів гривень з дохідністю 17-18%.

      Чималу частку облігацій викупили саме іноземці – на понад 500 мільйонів доларів. Це й викликало різку "хвилю" на валютному ринку, а також "просідання" курсу долара, і відповідно, зміцнення гривні,
      – пояснила вона.

      Й додала, що недооцінена гривня – це насправді цінний ресурс, який можна дуже добре використати для країни. 

      "Адже, згідно з рекомендаціями Bank of International Settlements, таку ситуацію з гривнею можна використати для накопичення резервів, зниження ставок та введення повної свободи руху капіталу в країні", – підсумувала Острікова.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "За великим рахунком" Тетяни Острікової за 6 серпня 2019 року:

       

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      Теги: Долар Новини України Долар-Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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