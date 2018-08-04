День народження Меган Маркл: біографія дівчини, яка підкорила серце принца Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися у травні 2018 року, а за розкішною церемонією уважно стежив увесь світ. Однак, ще до весілля дівчину вважали "неформатом" для королівської сім'ї, чому – читайте далі.

Родина

Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). До слова, вона на три роки старша від принца Гаррі.

Читайте також: Вона була б ніким без мене, – батько Меган Маркл приголомшив черговою заявою

ЇЇ батько Томас Маркл – режисер з голландським та ірландським корінням. А мама Дорія – афроамериканка, яка викладачем йоги.

Коли дівчина стала членом королівської сім'ї, її батько та інші родичі охоче пішли на контакт із ЗМІ, розповідаючи подробиці своїх стосунків з Меган та роблячи досить образливі заяви.

Меган Маркл у старшій школі

Меган Маркл з мамою

Меган Маркл з батьком

Розлучення

Маркл уже була одружена. Тоді її обранцем став маловідомий кінорежисер та продюсер Тревор Енгельсон.

Однак їх шлюб тривав лише два роки (з 2011 до 2013 року). Як пише The Sun з посиланням на джерела Woman’s Day, у той час Меган отримала роль у "Форс-мажорах" це і суттєво вплинуло на стосунки з чоловіком, зокрема, пара не витримала випробування відстанню.

Весілля Меган і Тревора

Весілля Меган і Тревора (Меган у центрі)

Кар’єра

Дівчина закінчила Північно-Західний університет за спеціальністю "Театр і міжнародні відносини". Деякий час Меган працювала в американському посольстві в Буенос-Айресі.

Але її зірковий шлях почався з ролі в американському серіалу "Форс-мажори" (Suits, 2011). Також актриса знялася в серіалах "C.S.I.: Місце злочину Маямі" (CSI: Miami) і "90210: Нове покоління" (90210) та кількох фільмах.

У серіалі Маркл неодноразово доводилося зніматися у відвертих сценах. Зрозуміло, що така професія не підходить для дружини принца.

Кадр із серіалу "Форс-мажори"

Актриса завершила кінокар’єру, а сьомий сезон "Форс-мажорів" став для Меган останнім. Крім того, разом з нею з проекту пішов її колега та екранний коханий – актор Патрік Джей Адамс.

Благодійність

Маркл була глобальним амбасадором фонду World Vision Canada. Вона відвідувала африканську Руанду в рамках кампанії із боротьби за загальний доступ до чистої води. Також вона літала до Афганістану, щоб підтримати американських військових, які там служили. У 2014 році актриса брала участь у кампанії ООН за гендерну рівність.

Також Меган літала до Індії, щоб поспілкуватися з дівчатами та жінками на тему стигматизації менструацій та написала есе про цю проблему.

Меган в Африці

Меган в Африці

Меган Маркл і Джастін Трюдо

Меган Маркл і Джастін Трюдо

Меган Маркл і Серена Вільямс

Хоббі

Меган має двох собак Богарта і Гайя, яких вона взяла з притулку. Також дівчина у вільний час займається йогою.

Кохана принца Гаррі має двох собак

Феміністка

Герцогиня Сассекська не раз продемонструвала феміністські жести, чим дивує і захоплює прихильників королівства.

Наприклад, після завершення офіційної частини святкування ювілею Королівських військово-повітряних сил принц Гаррі та Меган Маркл останніми покинули балкон. В момент, коли принц Гаррі перший ступив за межі балкону, Меган на завершення поставила свою руку на спину чоловікові, а потім акуратно взяла його попід руку.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Ще раз феміністичну позицію Маркл висловлювала у день весілля, коли сідала в машину з принцом Гаррі і відкрила йому двері авто, а також під час їхнього першого спільного виходу після одруження. Тоді Меган також поставила руку на плече, покидаючи з ним офіційний захід.