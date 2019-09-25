Що відомо про військового, який загинув під час спецоперації з вивезення Цемаха

7 вересня в Україна та Росія провели обмін полоненими. Проте суспільство розізлило повернення РФ Володимира Цемаха, який був головним та єдиним свідком у справі збиття МН17 на Донбасі. А операція з вивезення терориста з окупованої території коштувала нам смерті українського розвідника – Олександра Колодяжного.

Про це розповів його побратим Дмитро Гержан в інтерв'ю програми "Хроніки неоголошеної війни" на 24 каналі.

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Дмитро зазначив, що вони разом брали участь у спецоперації з вивезення Цемаха з окупованої території. " Коли ми практично підійшли до точки, звідки мали забрати непритомне тіло Цемаха, потрапили на мінне поле. Саша йшов першим, я почув під ним вибух і кинувся його витягати. В той час пролунав другий вибух і я зрозумів, що мені відірвало ногу", – сказав Гержан.



Олександр Колодяжний

Відомо, що про Олександра Колодяжного говорили ще задовго до цієї операції.

Саша за ці п’ять років війни став легендарною особистістю, він дійсно Воїн з великої літери. Саша пішов на війну добровольцем, потрапивши до підрозділу, в якому проходив свою службу. Пробув дві ротації в Донецькому аеропорту. Був навіть випадок, що Саша зі своїми побратимами на терміналі вивішували український прапор. Це героїчний вчинок, адже потрібно було показати ворогу, що наш дух не зламати і волю до перемоги,

– відповів його товариш.

Він додав, що згодо Олександр пройшов більшість всіх гарячих точок, зокрема і початок звільнення Мар’їнки.

"Мене захоплювала його неймовірна скромність. Спілкуючись з ним, я не міг увити, як у такій скромній людині може приховуватися такий неймовірний дух воїна. Він ніколи нічого не афішував, не вихвалявся.При цьому він був дуже дружелюбний, ввічливий і спокійний. Ніколи я не був, що в Саши були якісь конфлікти", – підсумував Дмитро.

Зазначимо, що питання обміну полоненими було зупинене до того моменту, коли Україна дістала Цемаха. Після цього в Росії проявився інтерес, аби здійснити цей обмін.



Володимир Цемах, якого обміняли на українських полонених

Чи вартувало вивезення Цемаха ціни життя українського бійця?

Дмитро Гержан наголосив, що в будь-якому випадку варто було це робити. "Хочу сказати, що і сотні Цемахів не вартують життя Олександра, але так сталося. Ми виконували свою роботу. Кожен з нас, йдучи до армії, розуміє відповідальність і наслідки", – додав він.

Чому Цемах важливий?Він вважався головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17 (тепер його називають підозрюваним). З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого й збили малайзійський Boeing.



Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, де розповідав про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. 7 вересня Цемаха серед інших утримуваних осіб передали Росії.

Відео повного випуску відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 25 вересня 2019: