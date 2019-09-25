23:51
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, сьогодні
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Що відомо про військового, який загинув під час спецоперації з вивезення Цемаха

      1575 Читать новость на русском
      Військовий Олександр Колодяжний, який загинув під час спецоперації з вивезення Цемаха
      Військовий Олександр Колодяжний, який загинув під час спецоперації з вивезення Цемаха / rbc.ua

      7 вересня в Україна та Росія провели обмін полоненими. Проте суспільство розізлило повернення РФ Володимира Цемаха, який був головним та єдиним свідком у справі збиття МН17 на Донбасі. А операція з вивезення терориста з окупованої території коштувала нам смерті українського розвідника – Олександра Колодяжного.

      Про це розповів його побратим Дмитро Гержан в інтерв'ю програми "Хроніки неоголошеної війни" на 24 каналі.

      Читайте також: Ціна не була настільки високою, – Волкер про повернення Цемаха Росії

      Дмитро зазначив, що вони разом брали участь у спецоперації з вивезення Цемаха з окупованої території. " Коли ми практично підійшли до точки, звідки мали забрати непритомне тіло Цемаха, потрапили на мінне поле. Саша йшов першим, я почув під ним вибух і кинувся його витягати. В той час пролунав другий вибух і я зрозумів, що мені відірвало ногу", – сказав Гержан.

      Олександр Колодяжний
      Олександр Колодяжний

      Відомо, що про Олександра Колодяжного говорили ще задовго до цієї операції. 

      Саша за ці п’ять років війни став легендарною особистістю, він дійсно Воїн з великої літери. Саша пішов на війну добровольцем, потрапивши до підрозділу, в якому проходив свою службу. Пробув дві ротації в Донецькому аеропорту. Був навіть випадок, що Саша зі своїми побратимами на терміналі вивішували український прапор. Це героїчний вчинок, адже потрібно було показати ворогу, що наш дух не зламати і волю до перемоги,
      – відповів його товариш.

      Він додав, що згодо Олександр пройшов більшість всіх гарячих точок, зокрема і початок звільнення Мар’їнки. 

      "Мене захоплювала його неймовірна скромність. Спілкуючись з ним, я не міг увити, як у такій скромній людині може приховуватися такий неймовірний дух воїна. Він ніколи нічого не афішував, не вихвалявся.При цьому він був дуже дружелюбний, ввічливий і спокійний. Ніколи я не був, що в Саши були якісь конфлікти", – підсумував Дмитро.

      Зазначимо, що питання обміну полоненими було зупинене до того моменту, коли Україна дістала Цемаха. Після цього в Росії проявився інтерес, аби здійснити цей обмін.

      Володимир Цемах, якого обміняли на українських полонених
      Володимир Цемах, якого обміняли на українських полонених

      Чи вартувало вивезення Цемаха ціни життя українського бійця?

      Дмитро Гержан наголосив, що в будь-якому випадку варто було це робити. "Хочу сказати, що і сотні Цемахів не вартують життя Олександра, але так сталося. Ми виконували свою роботу. Кожен з нас, йдучи до армії, розуміє відповідальність і наслідки", – додав він.

      Чому Цемах важливий?Він вважався головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17 (тепер його називають підозрюваним). З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського комплексу БУК, з якого й збили малайзійський Boeing.

      Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, де розповідав про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. 7 вересня Цемаха серед інших утримуваних осіб передали Росії.

      Відео повного випуску відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 25 вересня 2019:

       

      blog_ava
      Обрано нову голову МВФ: що про неї відомо
      сьогодні
      5069
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Жертви Відеоблоги Постраждалі Збройні сили України Володимир Цемах Обмін полоненими MH17
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      сьогодні , 18:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською
      27482
      На прием к врачу за месяц, заоблачные налоги и в Украину за паспортами : новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 На прием к врачу за месяц, заоблачные налоги и в Украину за паспортами : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 500
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      сьогодні , 21:01 Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      Євгенія Мазур 1360
      Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      сьогодні , 20:05 Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      Ірина Поліщук 2336
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук