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      Що впливає на безпеку України: У Львові відбувся Безпековий форум

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      Безпековий форум у Львові
      Безпековий форум у Львові / tyzhden.ua

      Російська агресія, розведення військ та продовження російсько-української війни. Саме ці теми обговорюють міжнародні експерти на Львівському Безпековому форумі, що сьогодні розпочався. Головними загрозами для України називають можливу морську ескалацію з боку Кремля, а ще - внутрішні політичні суперечки.

      Уже вдруге на львівський Безпековий форум приїздить екскомандувач військ НАТО у Європі Бен Ходжес. Він підкреслив, що попри розведення військ, Кремль навряд чи хоче мирного врегулювання ситуації на Сході України. То ж на думку експерта одна з головних загроз – це те, що Москва може почати тиснути на українське узбережжя Чорного моря.

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      Україна, а також її морські сусіди – це Румунія та Грузія, мають спільне завдання зберегти свободу навігації у морі. А Захід натомість має втрутитися та припинити незаконні російські дії у Чорному морі. Йдеться перш за все про створення так званих квадратів, де українським військовим забороняють проводити навчання.

      Стратегічно найбільша загроза, що Захід перестане тиснути на Російську Федерацію, на Кремль. Й перестане змушувати їх дотримуватися домовленостей,
      – пояснив колишній командувач військ НАТО у Європі Бен Ходжес.

      "І тут Німеччина має дуже важливу роль. Бо факт, що ми говоримо про формулу Штайнмаєра, а він колишній міністр і теперішній президент. Це покладає на Німеччину велике зобов’язання привести Росію до відповідальності", – додав Бен Ходжес.

      Говорили експерти також і про розведення військ в Золотому. Кажуть, що навряд чи Кремль припинить бойові дії. Такий висновок зробили зі спільної історії двох країн. Також з можливих наслідків називають експерти й дислокацію Збройних сил України на не вигідні позиції перед зимою.

      Дивіться пряме включення кореспондентів 24 каналу з Безпекового форуму у Львові:

       

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      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Новини Львова Безпековий форум у Львові
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