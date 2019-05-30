Що з'явиться на місці колишнього Центрального гастроному на Хрещатику: фото
Містобудівна рада Києва схвалила проект реставрації будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, яка майже повністю згоріла влітку 2017-го.
Проект реставрації представило архітектурного бюро VIHAREV architects & engineers.
Дивіться також: Любий Поділ: як українські архітектори пропонують "оживити" серце Києва – фото
За задумом архітекторів, які працювали над проектом, їхнім головним завданням було зберегти історичну достовірність будинку. Будь-яка реставрація, за їхніми словами, має відбуватись з мінімальним втручанням.
З представленої візуалізації проекту видно, що в оновленому об'єкті майже не буде надбудов. У ній залишать три оригінальні поверхи, спроектовані ще наприкінці 19 століття архітектором Володимиром Ніколаєвим.
Проект також передбачає мінімалістичне оздоблення фасаду з цегляним обрамленням вікон та відкритими кутовими балконами.
Проект реставрації будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику
Натомість суттєвих змін зазнає дах будівлі – замість скісної покрівлі облаштують оглядовий майданчик. Власник має намір відкрити тут кафе та ресторан.
На даху відреставрованої будівлі планують облаштувати оглядовий майданчик
Згідно з новим призначенням будівлі тут має з'явитись торговельний комплекс із закладами обслуговування.
Що відомо про будівлю?
Триповерхова будівля на Хрещатику, 40/1 у стилі пізнього класицизму була збудована архітектором Володимиром Ніколаєвим у 1873—1874 роках. Тут діяв готель під назвою "Номера Кане", оскільки був споруджений коштом французького підприємця Жана-Батиста Кане
Після Другої світової у ній діяв Центральним гастроном Києва.
Після Другої світової у будівлі діяв Центральний гастроном Києва//Фото: facebook.com/akb.viharev
У 1970-х роках була запланована реконструкція кварталу, що передбачала знесення споруди, але її вдалося відстояти, а в 1994 році вона була визнана пам'яткою архітектури.
У 2000-х роках будівлю повністю звільнили від мешканців та орендарів і завісили банером. У 2008 році "АБ Інвестиції та розвиток" виступило замовником будівництва тут 10-поверхового торгово-офісного комплексу.
У червні 2017-го будівля постраждала від масштабної пожежі. Вогонь знищив 2-й і 3-й поверхи і знищив перекриття.