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      Що з'явиться на місці колишнього Центрального гастроному на Хрещатику: фото

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      Як відреставрують колишній Центральний гастроном на Хрещатику у Києві
      Як відреставрують колишній Центральний гастроном на Хрещатику у Києві / facebook.com/akb.viharev

      Містобудівна рада Києва схвалила проект реставрації будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, яка майже повністю згоріла влітку 2017-го.

      Проект реставрації представило архітектурного бюро VIHAREV architects & engineers.

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      За задумом архітекторів, які працювали над проектом, їхнім головним завданням було зберегти історичну достовірність будинку. Будь-яка реставрація, за їхніми словами, має відбуватись з мінімальним втручанням.

      З представленої візуалізації проекту видно, що в оновленому об'єкті майже не буде надбудов. У ній залишать три оригінальні поверхи, спроектовані ще наприкінці 19 століття архітектором Володимиром Ніколаєвим.

      Проект також передбачає мінімалістичне оздоблення фасаду з цегляним обрамленням вікон та відкритими кутовими балконами.

      Центральний гастроном Київ Хрещатик реставрація
      Проект реставрації будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику

      Натомість суттєвих змін зазнає дах будівлі – замість скісної покрівлі облаштують оглядовий майданчик. Власник має намір відкрити тут кафе та ресторан.

      Хрещатик Київ будівля реставрація
      На даху відреставрованої будівлі планують облаштувати оглядовий майданчик

      Згідно з новим призначенням будівлі тут має з'явитись торговельний комплекс із закладами обслуговування.

      Що відомо про будівлю?

      Триповерхова будівля на Хрещатику, 40/1 у стилі пізнього класицизму була збудована архітектором Володимиром Ніколаєвим у 1873—1874 роках. Тут діяв готель під назвою "Номера Кане", оскільки був споруджений коштом французького підприємця Жана-Батиста Кане

      Після Другої світової у ній діяв Центральним гастроном Києва.

      Центральний гастроном Київ Хрещатик історичні фото
      Після Другої світової у будівлі діяв Центральний гастроном Києва//Фото: facebook.com/akb.viharev

      У 1970-х роках була запланована реконструкція кварталу, що передбачала знесення споруди, але її вдалося відстояти, а в 1994 році вона була визнана пам'яткою архітектури.

      У 2000-х роках будівлю повністю звільнили від мешканців та орендарів і завісили банером. У 2008 році "АБ Інвестиції та розвиток" виступило замовником будівництва тут 10-поверхового торгово-офісного комплексу.

      У червні 2017-го будівля постраждала від масштабної пожежі. Вогонь знищив 2-й і 3-й поверхи і знищив перекриття.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Будівництво Новини Києва Реконструкція
      Джерело: 24 канал
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