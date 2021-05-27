Щоб епоха олігархів закінчилась в цьому році, – Подоляк про ініціативу щодо деолігархізації

Як тільки закон про олігархів презентують та зареєструють у Раді, його текст теж оприлюднять. Хоча ЗМІ вже отримали доступ до попередньої версії.
Те, що опубліковано наразі в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
До речі Закон є достатньо радикальним, – Потураєв про деолігархізацію
Документ ще змінюватимуть
За словами Подоляка, фінальний документ переважно змінюється. Тому зараз не можна говорити про те, яким буде закон про деолігархізації, коли його схвалить парламент.
Однак політик запевнив, що необхідність в такому законі точно є. Щоправда, його ж конкретні норми ще будуть доповнювати та деталізувати.
Для президента і для суспільства принципово одне – щоб епоха олігархів і їх деструктивного впливу на державу закінчилася вже в цьому році,
– наголосив Подоляк.
Що відомо про закон про олігархів
- Президент Володимир Зеленський 15 квітня під час засідання Ради нацбезпеки й оборони ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- Наразі він ще не готовий, однак ЗМІ опублікували попередню версію ініціативи, ZN.ua зазначило, що олігархом в Україні вважатимуть людину, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності.
- Участь у політиці визначатиме висока посада у держапараті, зв'язки із високопосадовцем, фінансування партії чи контроль над ЗМІ, яке пише про політику. Під критерій "бізнес" підпадатимуть кінцеві бенефіціари монополій.
- Визнавати людину олігархом буде РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету. Відтак олігарха вноситимуть до відповідного реєстру.
- "Зареєстрованим" олігархам заборонять здійснювати внески на підтримку політичних партій, бути бенефіціаром або контролером ЗМІ, яке висвітлює інформацію політичного характеру, бути покупцем у процесі приватизації об’єктів великої приватизації.
- Також олігархів змусять подавати електронну декларацію.
- Важливо, що "олігархи" повинні продати свої ЗМІ або зробити їх такими, що не писатимуть про політику. Тоді людина зможе вибути із Реєстру. Звісно, що медіа перейде до непов’язаної з ним особи з бездоганною діловою репутацію.
- До речі, не дозволять продаж ЗМІ за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за гроші, джерело походження яких невідоме.