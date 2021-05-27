Щоб епоха олігархів закінчилась в цьому році, – Подоляк про ініціативу щодо деолігархізації

Як тільки закон про олігархів презентують та зареєструють у Раді, його текст теж оприлюднять. Хоча ЗМІ вже отримали доступ до попередньої версії.

Те, що опубліковано наразі в ЗМІ, не є текстом підготовленого законопроєкту. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

До речі Закон є достатньо радикальним, – Потураєв про деолігархізацію

Документ ще змінюватимуть

За словами Подоляка, фінальний документ переважно змінюється. Тому зараз не можна говорити про те, яким буде закон про деолігархізації, коли його схвалить парламент.

Однак політик запевнив, що необхідність в такому законі точно є. Щоправда, його ж конкретні норми ще будуть доповнювати та деталізувати.

Для президента і для суспільства принципово одне – щоб епоха олігархів і їх деструктивного впливу на державу закінчилася вже в цьому році,

– наголосив Подоляк.

Що відомо про закон про олігархів